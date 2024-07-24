Поправки ко второму чтению законопроекта о майнинге доработают до конца дня
Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков предложил доработать поправки ко второму чтению для законопроектов о майнинге и использовании криптовалют в международных расчетах в течение дня, до 18:00.
«Оба законопроекта мы предлагаем принять уже в эту сессию в трех чтениях», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Госдума 24 июля одобрила в первом чтении законопроект о регулировании майнинга и оборота криптовалют, следует из карточки законопроекта в думской базе. Он вносит поправки в законы «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об электроэнергетике».
Первое чтение в среду прошел также законопроект, позволяющий ЦБ с 1 сентября запустить эксперимент по использованию криптовалют в международных расчетах. По действующему законодательству использовать цифровые валюты в качестве средства платежа в России запрещено.
Пакет поправок ко второму чтению почти готов, сообщил в своем Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Депутат рассчитывает, что в нем будут «учтены некоторые замечания отрасли и убраны ограничители для развития национального сегмента криптовалютной индустрии». В частности, он пообещал настаивать на отмене запрета на организацию оборота криптовалют (против него ранее также высказывался Минфин) и отдельно обсудить с Минэнерго тарифообразование для майнеров.
Под «организацией оборота» криптовалюты подразумевается создание полностью российских бирж и обменников. Кроме того, документ запрещает рекламу цифровых валют, услуг майнинга, майнинговых компаний, криптобирж и криптообменников – Минфин предлагал убрать и этот пункт. При этом запрета на использование криптовалют физлицами проект не содержит.
Документ также вводит определения терминов «майнинг», «майнинг-пул», «оператор майнинга» и предполагает создание специального реестра юрилиц и ИП, которым будет разрешен майнинг. Майнеры из реестра должны будут передавать адреса кошельков в Росфинмониторинг, ФНС, ФСБ и Росимущество, а информацию о сделках – в уполномоченный правительством орган. Частные майнеры в перечень вноситься не будут, но их обяжут соблюдать определенные лимиты энергопотребления.
Еще один важный пункт проекта заключается в том, что правительство наделяется правом устанавливать запрет или ограничение на майнинг в отдельных субъектах или на отдельных территориях.
Если проект примут в трех чтения, он начнет действовать 1 сентября.