Поправки ко второму чтению законопроекта о майнинге доработают до конца дня

Пакет поправок ко второму чтению почти готов, сообщил в своем Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Депутат рассчитывает, что в нем будут «учтены некоторые замечания отрасли и убраны ограничители для развития национального сегмента криптовалютной индустрии». В частности, он пообещал настаивать на отмене запрета на организацию оборота криптовалют (против него ранее также высказывался Минфин) и отдельно обсудить с Минэнерго тарифообразование для майнеров.