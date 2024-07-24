Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые с 9 июля

До середины августа инвесторам поступит порядка 1,7 трлн руб. от эмитентов в виде дивидендов, из них как минимум 200-300 млрд руб. будет возвращаться в рынок акций, говорил «Ведомостям» директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников. Этот приток будет драйвером роста рынка. При этом участники рынка заняли выжидающие позиции в преддверии решения по ключевой ставке, и сильного роста индексов ждать не стоит, добавила аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова.