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Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые с 9 июля

Ведомости

Долларовый индекс РТС, отражающий динамику наиболее ликвидных акций на Мосбирже, 24 июля превысил отметку в 1100 пунктов. В прошлый раз бенчмарк преодолевал этот уровень 9 июля – на максимуме он составлял 1116,5 п.

В верхней точке в среду бенчмарк доходил до 1101,2 п., а к 17:19 мск торговался по 1100,7 п. Индекс Мосбиржи поднимался до 3051,7 п., а позже скорректировался до 3050 п.

В лидерах роста к 17:19 мск были акции АФК «Система» (+3,03%), банка «Санкт-Петербург» (+2,84%), «Сургунефтегаза» (+2,62%), Мосэнерго (+2,52%) и Норникеля (2,48%). В аутсайдерах – акции «Фосагро» (-1,55%), «Группа Позитив» (-1,02%), расписки Globaltrans (-1,01%), бумаги ПИК (-0,9%) и «Магнита» (-0,89%). 

До середины августа инвесторам поступит порядка 1,7 трлн руб. от эмитентов в виде дивидендов, из них как минимум 200-300 млрд руб. будет возвращаться в рынок акций, говорил «Ведомостям» директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников. Этот приток будет драйвером роста рынка. При этом участники рынка заняли выжидающие позиции в преддверии решения по ключевой ставке, и сильного роста индексов ждать не стоит, добавила аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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