Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые с 9 июля
Долларовый индекс РТС, отражающий динамику наиболее ликвидных акций на Мосбирже, 24 июля превысил отметку в 1100 пунктов. В прошлый раз бенчмарк преодолевал этот уровень 9 июля – на максимуме он составлял 1116,5 п.
В верхней точке в среду бенчмарк доходил до 1101,2 п., а к 17:19 мск торговался по 1100,7 п. Индекс Мосбиржи поднимался до 3051,7 п., а позже скорректировался до 3050 п.
В лидерах роста к 17:19 мск были акции АФК «Система» (+3,03%), банка «Санкт-Петербург» (+2,84%), «Сургунефтегаза» (+2,62%), Мосэнерго (+2,52%) и Норникеля (2,48%). В аутсайдерах – акции «Фосагро» (-1,55%), «Группа Позитив» (-1,02%), расписки Globaltrans (-1,01%), бумаги ПИК (-0,9%) и «Магнита» (-0,89%).
До середины августа инвесторам поступит порядка 1,7 трлн руб. от эмитентов в виде дивидендов, из них как минимум 200-300 млрд руб. будет возвращаться в рынок акций, говорил «Ведомостям» директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников. Этот приток будет драйвером роста рынка. При этом участники рынка заняли выжидающие позиции в преддверии решения по ключевой ставке, и сильного роста индексов ждать не стоит, добавила аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова.