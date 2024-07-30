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«Яндекс» впервые может выплатить дивиденды

Ведомости

Совет директоров российской корпорации «Яндекс» рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 руб. на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении о финансовых результатах за II квартал 2024 г., опубликованном на сайте компании.

«Совет директоров Яндекса по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 руб. на обыкновенную акцию», – сказано в сообщении.

В случае положительного решения дивиденды будут выплачены не позднее конца октября 2024 г. В компании рассчитывают, что в будущем смогут платить дивиденды на полугодовой основе, если совет директоров даст рекомендацию, а собрание акционеров примет такое решение.

Согласно финансовым результатам компании, во II квартале 2024 г. выручка составила 249,3 млрд руб. (+37% год к году). Скорректированный показатель EBITDA достиг 47,6 млрд рублей или 19,1% от выручки. Убыток составил 31,7 млрд руб. (-241% относительно того же периода 2023 г.). Скорректированная чистая прибыль выросла на 45%, составив 22,7 млрд руб.

По прогнозам корпорации, в 2024 г. выручка вырастет год к году в диапазоне от 38 до 40%, а скорректированный показатель EBITDA составит от 170 до 175 млрд руб.

15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Торги акциями российской МКПАО «Яндекс» на Мосбирже после редомициляции начались 24 июля. 9 июля все расчеты по биржевому обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс» завершила Мосбиржа. На торговой площадке было заключено 680 700 встречных сделок, во время которых инвесторы обменяли 42,4 млн акций на сумму 180,3 млрд руб. Сбор заявок осуществляли 99 брокерских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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