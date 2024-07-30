«Яндекс» впервые может выплатить дивиденды

15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Торги акциями российской МКПАО «Яндекс» на Мосбирже после редомициляции начались 24 июля. 9 июля все расчеты по биржевому обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс» завершила Мосбиржа. На торговой площадке было заключено 680 700 встречных сделок, во время которых инвесторы обменяли 42,4 млн акций на сумму 180,3 млрд руб. Сбор заявок осуществляли 99 брокерских компаний.