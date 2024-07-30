«Яндекс» впервые может выплатить дивиденды
«Совет директоров Яндекса по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 руб. на обыкновенную акцию», – сказано в сообщении.
В случае положительного решения дивиденды будут выплачены не позднее конца октября 2024 г. В компании рассчитывают, что в будущем смогут платить дивиденды на полугодовой основе, если совет директоров даст рекомендацию, а собрание акционеров примет такое решение.
Согласно финансовым результатам компании, во II квартале 2024 г. выручка составила 249,3 млрд руб. (+37% год к году). Скорректированный показатель EBITDA достиг 47,6 млрд рублей или 19,1% от выручки. Убыток составил 31,7 млрд руб. (-241% относительно того же периода 2023 г.). Скорректированная чистая прибыль выросла на 45%, составив 22,7 млрд руб.
По прогнозам корпорации, в 2024 г. выручка вырастет год к году в диапазоне от 38 до 40%, а скорректированный показатель EBITDA составит от 170 до 175 млрд руб.
15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Торги акциями российской МКПАО «Яндекс» на Мосбирже после редомициляции начались 24 июля. 9 июля все расчеты по биржевому обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс» завершила Мосбиржа. На торговой площадке было заключено 680 700 встречных сделок, во время которых инвесторы обменяли 42,4 млн акций на сумму 180,3 млрд руб. Сбор заявок осуществляли 99 брокерских компаний.