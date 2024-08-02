Частные инвесторы начали продавать разблокированные активы брокерам в Европе

Эту схему используют инвесторы, которые вообще не связаны с Европой – у них нет счета в Евросоюзе, паспорта одной из европейских стран и вида на жительства. Инвестор и брокер заключают договор, после которого достаточно обратиться сразу в казначейство Бельгии. При этом важно, чтобы инвестор подал заявку в регулятор ЕС именно на лицензию на продажу активов.