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Частные инвесторы начали продавать разблокированные активы брокерам в Европе

Ведомости

Частные инвесторы начали использовать новую схему для продажи активов – они договариваются об этом с брокерами в Европе, пишет РБК со ссылкой на юристов и представителя одного европейского брокера.

Новый вариант продажи активов предполагает, что частный инвестор, у которого есть только российское гражданство, может найти брокера в Европе и договориться с ним о продаже разблокированных в Euroclear бумаг без открытия счета. Эта схема работает только в случае, если у брокера есть статус контролируемой иностранной компании (КИК).

Эту схему используют инвесторы, которые вообще не связаны с Европой – у них нет счета в Евросоюзе, паспорта одной из европейских стран и вида на жительства. Инвестор и брокер заключают договор, после которого достаточно обратиться сразу в казначейство Бельгии. При этом важно, чтобы инвестор подал заявку в регулятор ЕС именно на лицензию на продажу активов.

После выдачи лицензии брокер начинает процедуру по перестановке бумаг из Национального расчетного депозитария в другой депозитарий. Он направляет в Euroclear платежное поручение вместе с лицензией. Как только брокер получает заблокированные активы, он обязан сделать выплату в пользу инвестора.

В ноябре 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который призван запустить механизм обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств. Согласно документу, резидент может продать портфель иностранных ценных бумаг в размере до 100 000 руб. В конце июля этого года стало известно, что Еврокомиссия запретила физическим и юридическим лицам ЕС обмениваться активами с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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