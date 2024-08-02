Частные инвесторы начали продавать разблокированные активы брокерам в Европе
Новый вариант продажи активов предполагает, что частный инвестор, у которого есть только российское гражданство, может найти брокера в Европе и договориться с ним о продаже разблокированных в Euroclear бумаг без открытия счета. Эта схема работает только в случае, если у брокера есть статус контролируемой иностранной компании (КИК).
Эту схему используют инвесторы, которые вообще не связаны с Европой – у них нет счета в Евросоюзе, паспорта одной из европейских стран и вида на жительства. Инвестор и брокер заключают договор, после которого достаточно обратиться сразу в казначейство Бельгии. При этом важно, чтобы инвестор подал заявку в регулятор ЕС именно на лицензию на продажу активов.
После выдачи лицензии брокер начинает процедуру по перестановке бумаг из Национального расчетного депозитария в другой депозитарий. Он направляет в Euroclear платежное поручение вместе с лицензией. Как только брокер получает заблокированные активы, он обязан сделать выплату в пользу инвестора.
В ноябре 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который призван запустить механизм обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств. Согласно документу, резидент может продать портфель иностранных ценных бумаг в размере до 100 000 руб. В конце июля этого года стало известно, что Еврокомиссия запретила физическим и юридическим лицам ЕС обмениваться активами с Россией.