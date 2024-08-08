Совет директоров «Яндекса» рекомендовал дивиденды в размере 80 рублей за акцию
Решение о дивидендах должно быть одобрено акционерами на общем собрании 9 сентября.
30 июля стало известно, что совет директоров «Яндекса» рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 руб. на обыкновенную акцию. В случае положительного решения дивиденды будут выплачены не позднее конца октября 2024 г.
Согласно финансовым результатам компании, во II квартале 2024 г. выручка составила 249,3 млрд руб. (+37% год к году). Скорректированный показатель EBITDA достиг 47,6 млрд рублей или 19,1% от выручки. Убыток составил 31,7 млрд руб. (-241% относительно того же периода 2023 г.). Скорректированная чистая прибыль выросла на 45%, составив 22,7 млрд руб.
По прогнозам корпорации, в 2024 г. выручка вырастет год к году в диапазоне от 38 до 40%, а скорректированный показатель EBITDA составит от 170 до 175 млрд руб.