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Совет директоров «Яндекса» рекомендовал дивиденды в размере 80 рублей за акцию

Ведомости

Совет директоров российской корпорации «Яндекс» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 80 руб. на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение о дивидендах должно быть одобрено акционерами на общем собрании 9 сентября.

30 июля стало известно, что совет директоров «Яндекса» рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 руб. на обыкновенную акцию. В случае положительного решения дивиденды будут выплачены не позднее конца октября 2024 г.

Согласно финансовым результатам компании, во II квартале 2024 г. выручка составила 249,3 млрд руб. (+37% год к году). Скорректированный показатель EBITDA достиг 47,6 млрд рублей или 19,1% от выручки. Убыток составил 31,7 млрд руб. (-241% относительно того же периода 2023 г.). Скорректированная чистая прибыль выросла на 45%, составив 22,7 млрд руб.

По прогнозам корпорации, в 2024 г. выручка вырастет год к году в диапазоне от 38 до 40%, а скорректированный показатель EBITDA составит от 170 до 175 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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