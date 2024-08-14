«Ростелеком» подтвердил планы проведения IPO своей «дочки» РТК-ЦОД

О планах вывести на IPO РТК-ЦОД первый вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин сообщил в середине мая. Позже Осеевский заявлял, размещение может состояться осенью 2024 г. на Мосбирже. По его словам, чтобы определить долю free-float холдинг ожидает решения от ЦБ по введению минимального порога на этому показателю (о таком намерении регулятор сообщил 15 мая). Тогда Осеевский ожидал, что доля акций РТК-ЦОД в свободном обращении составит менее 10%. 7 июня было принято решение о преобразовании РТК-ЦОД в акционерное общество (АО).