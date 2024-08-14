«Ростелеком» подтвердил планы проведения IPO своей «дочки» РТК-ЦОД
«Ростелеком» планомерно движется к намеченному выходу на IPO дочерней компании «РТК-ЦОД», развивающей облачные сервисы и бизнес дата-центров. Об этом заявил президент холдинга Михаил Осеевский в комментарии к финансовой отчетности компании за II квартал и первое полугодие 2024 г.
По словам Осеевского, выход на биржу даст возможность раскрыть фундаментальную стоимость «Ростелекома» через справедливую оценку инвесторами его кластеров, которые имеют значительный потенциал роста и могут торговаться по более высоким мультипликаторам.
Количество стойко-мест в дата-центрах холдинга во II квартале 2024 г. выросло до 22 2000, укрепив его лидерство на рынке, отметил президент «Ростелекома». Растущим спросом у корпоративных и государственных заказчиков пользуются продукты компании в сфере частных и отраслевых облаков. Кроме того, компания дополнила портфель облачных сервисов, независимых от импорта, решениями «Платформы управления данных», которые позволяют организовать аналитический слой для работы с корпоративными данными, добавил Осеевский.
В первой половине года выручка и OIBDA «Ростелекома» выросли на 9% г/г – до 353,07 и 147,14 млрд руб. соответственно. Чистая прибыль сократилась на 3%, до 26,08 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) снизился сразу в 3 раза – до 26,67 млрд руб.
Бумаги группы к 13:42 мск показывали отрицательную динамику. Обыкновенные акции падали на 1,44%, до 85,74 руб., а привилегированные – на 1,72%, до 77,35 руб.
О планах вывести на IPO РТК-ЦОД первый вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин сообщил в середине мая. Позже Осеевский заявлял, размещение может состояться осенью 2024 г. на Мосбирже. По его словам, чтобы определить долю free-float холдинг ожидает решения от ЦБ по введению минимального порога на этому показателю (о таком намерении регулятор сообщил 15 мая). Тогда Осеевский ожидал, что доля акций РТК-ЦОД в свободном обращении составит менее 10%. 7 июня было принято решение о преобразовании РТК-ЦОД в акционерное общество (АО).