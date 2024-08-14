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Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Ведомости

Торги на фондовом рынке были приостановлены Мосбиржей с 16:18 мск, сообщили в пресс-службе.

«Торги на фондовом рынке приостановлены с 16:18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.

Причины приостановки не уточняются. Котировки акций на площадке перестали отображаться после 16:04 мск.

2 августа Мосбиржа приостановила публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке. В тот же день США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) до 12 октября 2024 г. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют. 

12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло Мосбиржу и входящие в ее группу НКЦ и НРД в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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