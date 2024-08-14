Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
«Торги на фондовом рынке приостановлены с 16:18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.
Причины приостановки не уточняются. Котировки акций на площадке перестали отображаться после 16:04 мск.
2 августа Мосбиржа приостановила публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке. В тот же день США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) до 12 октября 2024 г. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют.
12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло Мосбиржу и входящие в ее группу НКЦ и НРД в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.