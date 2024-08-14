Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

2 августа Мосбиржа приостановила публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке. В тот же день США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) до 12 октября 2024 г. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют.