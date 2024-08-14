Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке
«Торги на фондовом рынке будут возобновлены в 17:30, система готова для снятия заявок и подключения участников», – говорится в сообщении.
Причиной приостановки стала выявленная программная ошибка. В результате нее большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Сейчас ошибка была устранена.
Торги были приостановлены в 16:18 мск, котировки акций на площадке перестали отображаться после 16:04.
12 июня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. 2 августа США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, НКЦ и НРД до 12 октября.