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Производитель розеток и выключателей EKF может выйти на IPO уже в 2025 году

Ведомости

Компания ООО «Электрорешения», которая разрабатывает, производит и продает электрооборудование под брендом EKF, планирует выйти на биржу в 2025–2027 гг. Об этом говорится на сайте компании.

Для выхода на биржу ООО «Электрорешения» реорганизуют в акционерное общество (АО). Данный этап является естественным направлением развития, который позволит привлечь дополнительные средства для реализации масштабных планов роста, говорится в пресс–релизе компании.

Компания намерена направить привлеченные средства для дальнейшей реализации инвестиционной стратегии по увеличению локализации производства в России в рамках импортозамещения. Свою инвестиционную привлекательность «Электрорешения» объясняют расширяющимися производственными мощностями, широкой номенклатурой выпускаемой продукции, а также стабильным ростом операционных показателей.

ООО «Электрорешения» в 2023 г. вышел с дебютным облигационным выпуском объемом 1 млрд руб. В 2024 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB (RU) со «стабильным» прогнозом. Аналитики обусловили это решение высокой рентабельностью, бизнес-профилем, корпоративным управлением и географической диверсификацией.

Во время облигационного выпуска финансово-административный директор EKF Любовь Беляева сообщала, что стратегия компании предусматривает обеспечить готовность выйти на IPO, так как компания идет к этой цели с 2021 г. Также она заявляла, что к 2031 г. компания планирует увеличить выручку компании до 100 млрд руб. в год.

По итогам 2023 г. выручка ООО «Электрорешения» по РСБУ выросла год к году на 36,8% до 16,59 млрд руб. Чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась на 6,6% до 1,07 млрд руб. Активы компании составили 15,75 млрд руб. по сравнению с 10,1 млрд руб. годом ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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