Производитель розеток и выключателей EKF может выйти на IPO уже в 2025 году

Во время облигационного выпуска финансово-административный директор EKF Любовь Беляева сообщала, что стратегия компании предусматривает обеспечить готовность выйти на IPO, так как компания идет к этой цели с 2021 г. Также она заявляла, что к 2031 г. компания планирует увеличить выручку компании до 100 млрд руб. в год.