Производитель розеток и выключателей EKF может выйти на IPO уже в 2025 году
Компания ООО «Электрорешения», которая разрабатывает, производит и продает электрооборудование под брендом EKF, планирует выйти на биржу в 2025–2027 гг. Об этом говорится на сайте компании.
Для выхода на биржу ООО «Электрорешения» реорганизуют в акционерное общество (АО). Данный этап является естественным направлением развития, который позволит привлечь дополнительные средства для реализации масштабных планов роста, говорится в пресс–релизе компании.
Компания намерена направить привлеченные средства для дальнейшей реализации инвестиционной стратегии по увеличению локализации производства в России в рамках импортозамещения. Свою инвестиционную привлекательность «Электрорешения» объясняют расширяющимися производственными мощностями, широкой номенклатурой выпускаемой продукции, а также стабильным ростом операционных показателей.
ООО «Электрорешения» в 2023 г. вышел с дебютным облигационным выпуском объемом 1 млрд руб. В 2024 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB (RU) со «стабильным» прогнозом. Аналитики обусловили это решение высокой рентабельностью, бизнес-профилем, корпоративным управлением и географической диверсификацией.
Во время облигационного выпуска финансово-административный директор EKF Любовь Беляева сообщала, что стратегия компании предусматривает обеспечить готовность выйти на IPO, так как компания идет к этой цели с 2021 г. Также она заявляла, что к 2031 г. компания планирует увеличить выручку компании до 100 млрд руб. в год.
По итогам 2023 г. выручка ООО «Электрорешения» по РСБУ выросла год к году на 36,8% до 16,59 млрд руб. Чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась на 6,6% до 1,07 млрд руб. Активы компании составили 15,75 млрд руб. по сравнению с 10,1 млрд руб. годом ранее.