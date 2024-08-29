Совет директоров «Селигдара» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

По итогам 2023 г. золотодобытчик выплатил дивиденды в размере 2 руб. на акцию. Компания направила на выплату 2,06 млрд руб. Предыдущую дивидендную выплату акционеры «Селигдара» получили в декабре. Ее размер также составил 2 руб. на акцию.