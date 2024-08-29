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Совет директоров «Селигдара» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Ведомости

Совет директоров производителя золота и олова «Селигдар» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 4 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определена на 11 октября. Всего компания направит на выплаты 4,12 млрд руб.

15 июля «Селигдар» объявил операционные результаты за первое полугодие этого года. Суммарная выручка от продаж произведенных компаниями холдинга золота и концентратов металлов составила 20,6 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 47%.

По итогам 2023 г. золотодобытчик выплатил дивиденды в размере 2 руб. на акцию. Компания направила на выплату 2,06 млрд руб. Предыдущую дивидендную выплату акционеры «Селигдара» получили в декабре. Ее размер также составил 2 руб. на акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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