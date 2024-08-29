Совет директоров «Селигдара» рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Совет директоров производителя золота и олова «Селигдар» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в размере 4 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определена на 11 октября. Всего компания направит на выплаты 4,12 млрд руб.
15 июля «Селигдар» объявил операционные результаты за первое полугодие этого года. Суммарная выручка от продаж произведенных компаниями холдинга золота и концентратов металлов составила 20,6 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 47%.