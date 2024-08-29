Forbes: выкуп у россиян заблокированных активов продлят до середины октября
Выкуп заблокированных за рубежом активов российских инвесторов будет продлен до середины октября, это будет выкуп по уже выставленным заявкам, сообщает Forbes со ссылкой на источники в брокерах.
За это время планируется найти новых покупателей из числа иностранных инвесторов. Все заявки, которые инвесторы подавали на обмен, на сегодня действительны и их не снимали.
Выкуп активов происходит в рамках президентского указа № 844. Из него следует, что российские инвесторы могут обменять свои заблокированные иностранные активы на сумму до 100 000 руб. со счетов типа «С», где, в свою очередь, блокируются средства иностранных инвесторов в России.
5 июля организатор торгов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг «Инвестиционная палата» продлил срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23:59 мск 2 августа. Прием заявок на продажу бумаг от российских инвесторов стартовал 25 марта и завершился 8 мая. Общее число заявок достигло 1 млн, а стоимость бумаг к выкупу – 35,31 млрд руб., сообщала «Инвестиционная палата». На акции и депозитарные расписки пришлось около 60% объема, еще 40% – на паи инвестиционных фондов на иностранные акции. Иностранцы смогут расплатиться за них средствами со спецсчетов типа «С» и вывести из России без дополнительных разрешений.