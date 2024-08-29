Forbes: выкуп у россиян заблокированных активов продлят до середины октября

5 июля организатор торгов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг «Инвестиционная палата» продлил срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23:59 мск 2 августа. Прием заявок на продажу бумаг от российских инвесторов стартовал 25 марта и завершился 8 мая. Общее число заявок достигло 1 млн, а стоимость бумаг к выкупу – 35,31 млрд руб., сообщала «Инвестиционная палата». На акции и депозитарные расписки пришлось около 60% объема, еще 40% – на паи инвестиционных фондов на иностранные акции. Иностранцы смогут расплатиться за них средствами со спецсчетов типа «С» и вывести из России без дополнительных разрешений.