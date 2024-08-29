Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Forbes: выкуп у россиян заблокированных активов продлят до середины октября

Ведомости

Выкуп заблокированных за рубежом активов российских инвесторов будет продлен до середины октября, это будет выкуп по уже выставленным заявкам, сообщает Forbes со ссылкой на источники в брокерах.

За это время планируется найти новых покупателей из числа иностранных инвесторов. Все заявки, которые инвесторы подавали на обмен, на сегодня действительны и их не снимали.

Выкуп активов происходит в рамках президентского указа № 844. Из него следует, что российские инвесторы могут обменять свои заблокированные иностранные активы на сумму до 100 000 руб. со счетов типа «С», где, в свою очередь, блокируются средства иностранных инвесторов в России. 

5 июля организатор торгов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг «Инвестиционная палата» продлил срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23:59 мск 2 августа. Прием заявок на продажу бумаг от российских инвесторов стартовал 25 марта и завершился 8 мая. Общее число заявок достигло 1 млн, а стоимость бумаг к выкупу – 35,31 млрд руб., сообщала «Инвестиционная палата». На акции и депозитарные расписки пришлось около 60% объема, еще 40% – на паи инвестиционных фондов на иностранные акции. Иностранцы смогут расплатиться за них средствами со спецсчетов типа «С» и вывести из России без дополнительных разрешений.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных