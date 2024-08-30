Globaltrans решил отменить дивидендную политику

Globaltrans также отчитался о результатах за первое полугодие 2024 г. Согласно последним данным, общесетевой грузооборот и погрузка снизились на 6% и 3% год к году соответственно. На фоне изменения логистики сохраняются инфраструктурные ограничения на сети. При этом, несмотря на значительное снижение сетевой погрузки, парк грузовых вагонов на рынке увеличивается. За последние 12 месяцев он достиг 1,35 млн единиц (по состоянию на июнь текущего года).