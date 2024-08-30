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Globaltrans решил отменить дивидендную политику

Ведомости

Совет директоров Globaltrans Investment PLC решил отменить дивидендную политику, сообщается на сайте компании.

«Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем», – сказано в сообщении.

Globaltrans также отчитался о результатах за первое полугодие 2024 г. Согласно последним данным, общесетевой грузооборот и погрузка снизились на 6% и 3% год к году соответственно. На фоне изменения логистики сохраняются инфраструктурные ограничения на сети. При этом, несмотря на значительное снижение сетевой погрузки, парк грузовых вагонов на рынке увеличивается. За последние 12 месяцев он достиг 1,35 млн единиц (по состоянию на июнь текущего года).

Грузооборот и погрузка снизились на 11% и 9% год к году. Это произошло из-за сокращения количества груженых отправок на вагон, которое возникло в результате операционных сложностей на сети. Общий парк группы снизился на 2% по сравнению с концом 2023 г. – до 64 536 единиц.

Скорректированная выручка увеличилась на 8%, до 46,7 млрд руб. (+6% по сравнению со вторым полугодием 2023 г.). Операционные денежные затраты выросли на 6%, до 18,9 млрд руб. (+10% по сравнению со вторым полугодием 2023 г.). Скорректированная EBITDA составила 27,7 млрд руб., что на 9% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Globaltrans – транспортный оператор, который доставляет грузы в более чем 60 стран. В марте он завершил редомициляцию с Кипра в Абу-Даби. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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