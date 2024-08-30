Globaltrans решил отменить дивидендную политику
Совет директоров Globaltrans Investment PLC решил отменить дивидендную политику, сообщается на сайте компании.
«Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем», – сказано в сообщении.
Globaltrans также отчитался о результатах за первое полугодие 2024 г. Согласно последним данным, общесетевой грузооборот и погрузка снизились на 6% и 3% год к году соответственно. На фоне изменения логистики сохраняются инфраструктурные ограничения на сети. При этом, несмотря на значительное снижение сетевой погрузки, парк грузовых вагонов на рынке увеличивается. За последние 12 месяцев он достиг 1,35 млн единиц (по состоянию на июнь текущего года).
Грузооборот и погрузка снизились на 11% и 9% год к году. Это произошло из-за сокращения количества груженых отправок на вагон, которое возникло в результате операционных сложностей на сети. Общий парк группы снизился на 2% по сравнению с концом 2023 г. – до 64 536 единиц.
Скорректированная выручка увеличилась на 8%, до 46,7 млрд руб. (+6% по сравнению со вторым полугодием 2023 г.). Операционные денежные затраты выросли на 6%, до 18,9 млрд руб. (+10% по сравнению со вторым полугодием 2023 г.). Скорректированная EBITDA составила 27,7 млрд руб., что на 9% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Globaltrans – транспортный оператор, который доставляет грузы в более чем 60 стран. В марте он завершил редомициляцию с Кипра в Абу-Даби.