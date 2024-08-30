Платформа «Финуслуги» запустила онлайн-покупку ПИФов
Клиенты платформы личных финансов Мосбиржи «Финуслуги» получили возможность приобретать паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в режиме онлайн в рамках единого окна, сообщили в компании. Первой управляющей компанией, чьи ПИФы стали доступны к приобретению на платформе, стала УК «Доходъ».
Минимальная стоимость для покупки пая составит 1000 руб. Платформа не берет комиссию за покупку или продажу паев. Для выбора подходящего фонда пользователи могут воспользоваться скринером ПИФов. С помощью него можно сравнивать фонды по показателям доходности, типам активов и минимальной сумме вложений.
Платформа «Финуслуги» начла с депозитов как наиболее востребованных инструментов, поэтапно запустив кредиты, народные облигации, полисы ОСАГО и страховки для ипотеки, говорит старший управляющий директор по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин. По его словам, ПИФы – один из важнейших финансовых инструментов для реализации консервативной инвестиционной стратегии.
Генеральный директор УК «Доходъ» Маргарита Бородатова добавила, что в ближайшее время партнерство компании с «Финуслугами» будет расширено: на платформе появятся инновационные фонды с целевой датой «Доходъ будущее», а также образовательный контент от экспертов и аналитиков УК.
Совокупный чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), по данным Банка России, во II квартале 2024 г. увеличился более чем в 1,5 раза, до 481,2 млрд руб.