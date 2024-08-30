Платформа «Финуслуги» запустила онлайн-покупку ПИФов

Платформа «Финуслуги» начла с депозитов как наиболее востребованных инструментов, поэтапно запустив кредиты, народные облигации, полисы ОСАГО и страховки для ипотеки, говорит старший управляющий директор по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин. По его словам, ПИФы – один из важнейших финансовых инструментов для реализации консервативной инвестиционной стратегии.