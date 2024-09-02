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ВТБ определился с ценой размещения биржевых облигаций

Ведомости

ВТБ определился с количеством размещаемых биржевых облигаций и их номинальной стоимостью, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно сообщению банка, общее количество выпуска однодневных облигаций составило 200 млн штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения составила 999,58 руб. (99,9508% от номинальной стоимости), что соответствует доходности в 18,02% годовых.

Программа краткосрочных бумаг ВТБ на 5 трлн руб. была утверждена в сентябре 2016 г. Дебютные однодневные бонды серии КС-1-1 ВТБ разместил 24 октября 2016 г., затем продолжил выходить на рынок каждый рабочий день.

2 сентября стало известно, что ВТБ будет ограничивать работу с онлайн-банком при подозрении на мошенничество.

Система автоматически зафиксирует, если мошенники в онлайн-банке начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы, пояснили в организации. В этом случае сервис завершит подозрительный сеанс и включит «режим чтения» сразу на всех устройствах с онлайн-банком. В зависимости от степени выявленных рисков восстановить полный доступ можно будет в офисе ВТБ, банкомате, контакт-центре или через «ВТБ онлайн».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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