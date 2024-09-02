ВТБ определился с ценой размещения биржевых облигаций
Согласно сообщению банка, общее количество выпуска однодневных облигаций составило 200 млн штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения составила 999,58 руб. (99,9508% от номинальной стоимости), что соответствует доходности в 18,02% годовых.
Программа краткосрочных бумаг ВТБ на 5 трлн руб. была утверждена в сентябре 2016 г. Дебютные однодневные бонды серии КС-1-1 ВТБ разместил 24 октября 2016 г., затем продолжил выходить на рынок каждый рабочий день.
2 сентября стало известно, что ВТБ будет ограничивать работу с онлайн-банком при подозрении на мошенничество.
Система автоматически зафиксирует, если мошенники в онлайн-банке начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы, пояснили в организации. В этом случае сервис завершит подозрительный сеанс и включит «режим чтения» сразу на всех устройствах с онлайн-банком. В зависимости от степени выявленных рисков восстановить полный доступ можно будет в офисе ВТБ, банкомате, контакт-центре или через «ВТБ онлайн».