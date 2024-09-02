ВТБ определился с ценой размещения биржевых облигаций

Система автоматически зафиксирует, если мошенники в онлайн-банке начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы, пояснили в организации. В этом случае сервис завершит подозрительный сеанс и включит «режим чтения» сразу на всех устройствах с онлайн-банком. В зависимости от степени выявленных рисков восстановить полный доступ можно будет в офисе ВТБ, банкомате, контакт-центре или через «ВТБ онлайн».