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МТС продлил выкуп акций у нерезидентов до 20 сентября

Ведомости

Оператор связи МТС продлил сроки выкупа акций у нерезидентов с 6 до 20 сентября. Это следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

МТС намеревается приобрести у держателей-нерезидентов до 57,7 млн обыкновенных акций - 2,89% от капитала. Цена выкупа составит 95 руб. за бумагу, покупателем выступит дочерняя компания ООО «Стрим Диджитал». Сдвинуть срок подачи заявок до 20 сентября компания решила, чтобы у инвесторов было время предоставить необходимые документы на фоне решения регуляторов Великобритании и США пролонгировать сроки лицензий на операции с Мосбиржей до 12 октября.

До 25 сентября МТС планирует подвести результаты сбора тендерных заявок. Примерно к 11 октября компания собирается завершить расчеты в рамках оферты и сообщить о завершении тендерного предложения.

О том, что МТС предоставит возможность иностранным акционерам выйти из бумаг, стало известно в конце апреля. В июле дочерняя компания «Стрим Диджитал» выкупила более 26,1 млн акций, или 1,31% обыкновенных акций на общую сумму 2,48 млрд руб. в рамках тендерного предложения для нерезидентов. В нем приняли участие инвесторы из США, Великобритании, стран ЕС и Азии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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