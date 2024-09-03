МТС продлил выкуп акций у нерезидентов до 20 сентября

О том, что МТС предоставит возможность иностранным акционерам выйти из бумаг, стало известно в конце апреля. В июле дочерняя компания «Стрим Диджитал» выкупила более 26,1 млн акций, или 1,31% обыкновенных акций на общую сумму 2,48 млрд руб. в рамках тендерного предложения для нерезидентов. В нем приняли участие инвесторы из США, Великобритании, стран ЕС и Азии.