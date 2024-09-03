МТС продлил выкуп акций у нерезидентов до 20 сентября
МТС намеревается приобрести у держателей-нерезидентов до 57,7 млн обыкновенных акций - 2,89% от капитала. Цена выкупа составит 95 руб. за бумагу, покупателем выступит дочерняя компания ООО «Стрим Диджитал». Сдвинуть срок подачи заявок до 20 сентября компания решила, чтобы у инвесторов было время предоставить необходимые документы на фоне решения регуляторов Великобритании и США пролонгировать сроки лицензий на операции с Мосбиржей до 12 октября.
До 25 сентября МТС планирует подвести результаты сбора тендерных заявок. Примерно к 11 октября компания собирается завершить расчеты в рамках оферты и сообщить о завершении тендерного предложения.
О том, что МТС предоставит возможность иностранным акционерам выйти из бумаг, стало известно в конце апреля. В июле дочерняя компания «Стрим Диджитал» выкупила более 26,1 млн акций, или 1,31% обыкновенных акций на общую сумму 2,48 млрд руб. в рамках тендерного предложения для нерезидентов. В нем приняли участие инвесторы из США, Великобритании, стран ЕС и Азии.