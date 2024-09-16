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«Ростелеком» выплатит дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля на акцию

Ведомости

Акционеры «Ростелекома» одобрили выплату дивидендов по результатам 2023 г. на обыкновенные и привилегированные акции. Установлен одинаковый размер выплат для обоих видов бумаг – 6,06 руб. на одну акцию, сообщается в релизе компании, посвященном итогам годового общего собрания акционеров за прошлый год.

Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят по состоянию на 27 сентября.

«Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней (выплата до 11 октября 2024 г. включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней (выплата до 1 ноября 2024 г. включительно) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», – говорится в сообщении.

Дивиденды по итогам 2022 г. были одобрены акционерами «Ростелекома» в ноябре 2023 г. в размере 5,45 руб. на акцию. Уточнялось, что дивиденды получат все инвесторы – владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций. Одинаковый размер выплат в 5,45 руб. на акцию установили для обоих видов бумаг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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