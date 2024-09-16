«Ростелеком» выплатит дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля на акцию
Акционеры «Ростелекома» одобрили выплату дивидендов по результатам 2023 г. на обыкновенные и привилегированные акции. Установлен одинаковый размер выплат для обоих видов бумаг – 6,06 руб. на одну акцию, сообщается в релизе компании, посвященном итогам годового общего собрания акционеров за прошлый год.
Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят по состоянию на 27 сентября.
«Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней (выплата до 11 октября 2024 г. включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней (выплата до 1 ноября 2024 г. включительно) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», – говорится в сообщении.
Дивиденды по итогам 2022 г. были одобрены акционерами «Ростелекома» в ноябре 2023 г. в размере 5,45 руб. на акцию. Уточнялось, что дивиденды получат все инвесторы – владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций. Одинаковый размер выплат в 5,45 руб. на акцию установили для обоих видов бумаг.