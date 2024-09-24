Группа Arenadata объявила даты сбора заявок на IPO
Российский разработчик программного обеспечения ПАО «Группа Аренадата» начнет собирать заявки на IPO с 24 сентября. Сбор завершится не позднее 30 сентября, по его итогам будет установлена цена IPO, сообщила пресс-служба компании.
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 до 95 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 17 млрд до 19 млрд руб. В рамках IPO со стороны действующих акционеров будет предложено 28 млн, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале. В случае завершения IPO компания, действующие акционеры и аффилированные лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней.
До выхода на биржу компания начала регистрацию привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала для программы долгосрочной мотивации сотрудников. По сообщению пресс-службы, Arenadata также регистрирует 11,65% капитала в форме привилегированных акций для конвертации долей миноритарных участников операционных компаний ПАО «Группа Аренадата».
Ожидается, что старт торгов акциями под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнется 1 октября 2024 г. после объявления цены размещения. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Arenadata – ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. В состав группы входят пять ключевых компаний: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Arenadata была создана в 2016 г. и строит единую корпоративную платформу данных на базе OpenSource.
По результатам первого полугодия 2024 г. выручка группы по МСФО составила 2,3 млрд руб., что в 2,3 раза выше результата за аналогичный период прошлого года. Как отметили в компании, результаты по выручке подтверждают снижение влияния фактора сезонности бизнеса, свойственного российским B2B разработчикам. Чистая прибыль компании за первое полугодие составила 608 млн руб., тогда как за весь 2023 г. она составила 1,456 млрд руб.