Группа Arenadata объявила даты сбора заявок на IPO

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 до 95 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 17 млрд до 19 млрд руб. В рамках IPO со стороны действующих акционеров будет предложено 28 млн, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале. В случае завершения IPO компания, действующие акционеры и аффилированные лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней.