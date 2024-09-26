«Восточная биржа» планирует развивать срочный рынок активов дружественных стран

Биржа «Санкт-Петербург» основана в 1991 г. (тогда называлась Ленинградская товарно-фондовая биржа «Санкт-Петербург») и до настоящего времени специализировалась на товарном рынке – проводятся торги нефтью и нефтепродуктами, продукцией нефтегазохимического производства, сжиженными углеводородными газами и газовым конденсатом, цветными и черными металлами, водными биоресурсами, продукцией машиностроительного производства и др. Прибыль биржи по МСФО за 2023 г. составила 18,2 млн руб., что в 3 раза больше, чем по итогам 2022 г. (6,8 млн руб.). Комиссионный доход торговой площадки составил 77 млн руб., что на 18% выше, чем годом ранее, процентный – 32,4 млн руб. (+23% г/г).