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«Восточная биржа» планирует развивать срочный рынок активов дружественных стран

Ведомости

«Восточная биржа им. В.В. Николаева» планирует развивать срочный рынок активов. Среди базовых активов рассматриваются индексы, ценные бумаги, валюты, товарные активы. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо торговой площадки, направленное брокерам с запросом на маркет-мейкерство.

Согласно письму, биржа будет ориентироваться на базовые активы из Индии, Малайзии, ЮАР, Китая, Вьетнама, Индонезии, ОАЭ и Бразилии. Инструменты планируются только расчетные. Представитель торговой площадки отправку запроса брокерам не подтвердил, но отметил, что в бирже рассматривается вопрос расширения линейки торговых инструментов. В частности, в августе начались торги нерудными ископаемыми.

«Другие проекты находятся на стадии обсуждения, и говорить о них преждевременно», – уточнил он.

21 июня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами. Ею стала бывшая биржа «Санкт-Петербург», которая с февраля 2024 г. называется АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева».

Биржа «Санкт-Петербург» основана в 1991 г. (тогда называлась Ленинградская товарно-фондовая биржа «Санкт-Петербург») и до настоящего времени специализировалась на товарном рынке – проводятся торги нефтью и нефтепродуктами, продукцией нефтегазохимического производства, сжиженными углеводородными газами и газовым конденсатом, цветными и черными металлами, водными биоресурсами, продукцией машиностроительного производства и др. Прибыль биржи по МСФО за 2023 г. составила 18,2 млн руб., что в 3 раза больше, чем по итогам 2022 г. (6,8 млн руб.). Комиссионный доход торговой площадки составил 77 млн руб., что на 18% выше, чем годом ранее, процентный – 32,4 млн руб. (+23% г/г).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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