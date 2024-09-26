«Восточная биржа» планирует развивать срочный рынок активов дружественных стран
«Восточная биржа им. В.В. Николаева» планирует развивать срочный рынок активов. Среди базовых активов рассматриваются индексы, ценные бумаги, валюты, товарные активы. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо торговой площадки, направленное брокерам с запросом на маркет-мейкерство.
Согласно письму, биржа будет ориентироваться на базовые активы из Индии, Малайзии, ЮАР, Китая, Вьетнама, Индонезии, ОАЭ и Бразилии. Инструменты планируются только расчетные. Представитель торговой площадки отправку запроса брокерам не подтвердил, но отметил, что в бирже рассматривается вопрос расширения линейки торговых инструментов. В частности, в августе начались торги нерудными ископаемыми.
«Другие проекты находятся на стадии обсуждения, и говорить о них преждевременно», – уточнил он.
21 июня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами. Ею стала бывшая биржа «Санкт-Петербург», которая с февраля 2024 г. называется АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева».
Биржа «Санкт-Петербург» основана в 1991 г. (тогда называлась Ленинградская товарно-фондовая биржа «Санкт-Петербург») и до настоящего времени специализировалась на товарном рынке – проводятся торги нефтью и нефтепродуктами, продукцией нефтегазохимического производства, сжиженными углеводородными газами и газовым конденсатом, цветными и черными металлами, водными биоресурсами, продукцией машиностроительного производства и др. Прибыль биржи по МСФО за 2023 г. составила 18,2 млн руб., что в 3 раза больше, чем по итогам 2022 г. (6,8 млн руб.). Комиссионный доход торговой площадки составил 77 млн руб., что на 18% выше, чем годом ранее, процентный – 32,4 млн руб. (+23% г/г).