РФПИ и нефтегазовые компании договорились о создании отраслевого инвестфонда
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущие российские нефтегазовые компании договорились о создании инвестиционного фонда для развития критически важных технологий. РФПИ сообщило об этом в рамках форума «Российская энергетическая неделя».
В центре отраслевого инвестфонда – поддержка проектов по импортозамещению и развитие новых технологий в нефтегазовой промышленности. В РФПИ уточнили, что капитал фонда формирует государство и частный бизнес на паритетной основе, при этом частные инвесторы вкладывают не менее 1 млрд руб. Средства инвестируются в одобренные проекты в равном размере.
Фонд сосредоточится на разработке IT-решений, высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения в нефтегазовой промышленности. Речь идет об инвестициях в российские компании-разработчики решений для наращивания добычи нефти и газа.
Портфель компаний уже отобран, сообщили в РФПИ. Они работают в сфере сейсморазведки, геофизических исследований, роторных управляемых систем и др. Главное требование к предприятиям – развитие критически важных или перспективных продуктов и технологий для нефтегазовой отрасли.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя решение, заявил, что фонд формирует новую экосистему отраслевой кооперации в нефтегазовой отрасли. «С учетом прогнозов по возможному росту доли трудноизвлекаемых запасов до 70% к 2050 г., необходимо разрабатывать собственные технологические решения и ключевое оборудование для полного снятия зависимости от иностранных поставщиков», – сказал он.
В июне вице-премьер Александр Новак сообщил, что добыча нефти в России по итогам 2024 г. составит около 505–515 млн т. Он добавил, что, согласно прогнозам, спрос на нефть в мире будет расти и к 2030 г. достигнет 110–115 млн барр./сутки против нынешних 102 млн барр. Стимулировать потребность в сырье будут, по словам чиновника, растущие мощности в нефтегазохимии и рост числа авиаперелетов.