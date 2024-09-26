РФПИ и нефтегазовые компании договорились о создании отраслевого инвестфонда

В июне вице-премьер Александр Новак сообщил, что добыча нефти в России по итогам 2024 г. составит около 505–515 млн т. Он добавил, что, согласно прогнозам, спрос на нефть в мире будет расти и к 2030 г. достигнет 110–115 млн барр./сутки против нынешних 102 млн барр. Стимулировать потребность в сырье будут, по словам чиновника, растущие мощности в нефтегазохимии и рост числа авиаперелетов.