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РФПИ и нефтегазовые компании договорились о создании отраслевого инвестфонда

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущие российские нефтегазовые компании договорились о создании инвестиционного фонда для развития критически важных технологий. РФПИ сообщило об этом в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

В центре отраслевого инвестфонда – поддержка проектов по импортозамещению и развитие новых технологий в нефтегазовой промышленности. В РФПИ уточнили, что капитал фонда формирует государство и частный бизнес на паритетной основе, при этом частные инвесторы вкладывают не менее 1 млрд руб. Средства инвестируются в одобренные проекты в равном размере.

Фонд сосредоточится на разработке IT-решений, высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения в нефтегазовой промышленности. Речь идет об инвестициях в российские компании-разработчики решений для наращивания добычи нефти и газа.

Портфель компаний уже отобран, сообщили в РФПИ. Они работают в сфере сейсморазведки, геофизических исследований, роторных управляемых систем и др. Главное требование к предприятиям – развитие критически важных или перспективных продуктов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя решение, заявил, что фонд формирует новую экосистему отраслевой кооперации в нефтегазовой отрасли. «С учетом прогнозов по возможному росту доли трудноизвлекаемых запасов до 70% к 2050 г., необходимо разрабатывать собственные технологические решения и ключевое оборудование для полного снятия зависимости от иностранных поставщиков», – сказал он.

В июне вице-премьер Александр Новак сообщил, что добыча нефти в России по итогам 2024 г. составит около 505–515 млн т. Он добавил, что, согласно прогнозам, спрос на нефть в мире будет расти и к 2030 г. достигнет 110–115 млн барр./сутки против нынешних 102 млн барр. Стимулировать потребность в сырье будут, по словам чиновника, растущие мощности в нефтегазохимии и рост числа авиаперелетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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