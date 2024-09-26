Стоимость золота впервые в истории поднялась до $2702 за унцию
Стоимость золота на торгах 26 сентября побила исторический рекорд. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) достигла $2702 за унцию по состоянию на 14:40 мск.
Цена декабрьского золотого фьючерса на бирже Comex 25 сентября торговалась выше $2694,75 за тройскую унцию. Всего с начала года цена дериватива на драгметалл выросла на 28,8%.
Банк России на 25 сентября установил цену за грамм золота на уровне 7851,94 руб. Она выросла за почти девять месяцев на 31%.
Согласно июньскому исследованию банка J.P. Morgan, золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива. Низкая взаимосвязь золота с другими инвестиционными инструментами делает его «эффективным страховочным активом», отмечали аналитики финансовой структуры.
Во второй половине 2024 г. средние цены золота могут держаться на уровне выше $2500 за унцию, а через 6–18 месяцев подняться вплоть до $3000, прогнозировали аналитики Citigroup в апреле. По их оценкам, средняя стоимость драгметалла по итогам этого года составит $2350 за унцию, в 2025 г. – $2875.