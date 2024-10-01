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Дом.РФ выплатит 15 млрд рублей дивидендов по итогам 2023 года

Ведомости

Государственная корпорация Дом.РФ выплатит дивиденды в размере 15 млрд руб. по обыкновенным акциям по итогам 2023 г., следует из материалов компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО "Дом.РФ" по итогам 2023 г. денежные средства в размере 15 млрд руб., что составляет 25% от скорректированной чистой прибыли <...> по международным стандартам финансовой отчетности», – говорится в сообщении.

Из указанной суммы 14,7 млрд руб. будет перечислено деньгами, 290,6 млн руб. – в форме недвижимого имущества. Доход из расчета на одну акцию эмитента составил 92,72 руб. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Госкорпорация также приняла решение направить на формирование резервного фонда 5% чистой прибыли, что составляет 1,6 млрд руб.

Согласно последнему отчету «Дом.РФ» за шесть месяцев текущего года, чистая прибыль компании составила 34,1 млрд руб., а активы достигли 4,6 трлн руб. Рентабельность капитала находится на уровне 20,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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