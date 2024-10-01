Дом.РФ выплатит 15 млрд рублей дивидендов по итогам 2023 года
«Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО "Дом.РФ" по итогам 2023 г. денежные средства в размере 15 млрд руб., что составляет 25% от скорректированной чистой прибыли <...> по международным стандартам финансовой отчетности», – говорится в сообщении.
Из указанной суммы 14,7 млрд руб. будет перечислено деньгами, 290,6 млн руб. – в форме недвижимого имущества. Доход из расчета на одну акцию эмитента составил 92,72 руб. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Госкорпорация также приняла решение направить на формирование резервного фонда 5% чистой прибыли, что составляет 1,6 млрд руб.
Согласно последнему отчету «Дом.РФ» за шесть месяцев текущего года, чистая прибыль компании составила 34,1 млрд руб., а активы достигли 4,6 трлн руб. Рентабельность капитала находится на уровне 20,3%.