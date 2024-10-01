Дом.РФ выплатит 15 млрд рублей дивидендов по итогам 2023 года

Из указанной суммы 14,7 млрд руб. будет перечислено деньгами, 290,6 млн руб. – в форме недвижимого имущества. Доход из расчета на одну акцию эмитента составил 92,72 руб. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Госкорпорация также приняла решение направить на формирование резервного фонда 5% чистой прибыли, что составляет 1,6 млрд руб.