Вьюгин покидает должность председателя совета директоров НАУФОР

Вьюгин покидает должность председателя совета директоров НАУФОРОн возглавлял СД ассоциации участников фондового рынка с 2010 года
Олег Вьюгин досрочно покидает должность председателя совета директоров (СД) Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Вьюгин возглавлял совет директоров ассоциации с 2010 г.
«На сегодняшнем заседании совета директоров Олег Вьюгин объявил о том, что покидает его. Олег Вьюгин был председателем совета директоров НАУФОР более 10 лет – годы активного развития ассоциации и вклад Олега Вячеславовича в это бесценен», – написал Тимофеев в Telegram.
Сейчас Вьюгину 72 года. Он был назначен на пост председателя совета директоров НАУФОР в сентябре 2010 г. Тогда он сменил на этом посту гендиректора «Олмы» (лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность аннулирована ЦБ в декабре 2022 г.) Олега Ячника, который позже работал его заместителем.
В разное время Вьюгин был замминистра финансов РФ, первым зампредом ЦБ, руководителем Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), возглавлял набсовет Мосбиржи, был председателем совета директоров МДМ-банка.