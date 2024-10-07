Вьюгин покидает должность председателя совета директоров НАУФОР

Сейчас Вьюгину 72 года. Он был назначен на пост председателя совета директоров НАУФОР в сентябре 2010 г. Тогда он сменил на этом посту гендиректора «Олмы» (лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность аннулирована ЦБ в декабре 2022 г.) Олега Ячника, который позже работал его заместителем.