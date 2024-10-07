Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Вьюгин покидает должность председателя совета директоров НАУФОР

Он возглавлял СД ассоциации участников фондового рынка с 2010 года
Ведомости

Олег Вьюгин досрочно покидает должность председателя совета директоров (СД) Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Вьюгин возглавлял совет директоров ассоциации с 2010 г. 

«На сегодняшнем заседании совета директоров Олег Вьюгин объявил о том, что покидает его. Олег Вьюгин был председателем совета директоров НАУФОР более 10 лет – годы активного развития ассоциации и вклад Олега Вячеславовича в это бесценен», – написал Тимофеев в Telegram.

Сейчас Вьюгину 72 года. Он был назначен на пост председателя совета директоров НАУФОР в сентябре 2010 г. Тогда он сменил на этом посту гендиректора «Олмы» (лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность аннулирована ЦБ в декабре 2022 г.) Олега Ячника, который позже работал его заместителем. 

В разное время Вьюгин был замминистра финансов РФ, первым зампредом ЦБ, руководителем Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), возглавлял набсовет Мосбиржи, был председателем совета директоров МДМ-банка.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных