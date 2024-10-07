Правительство одобрило поправки о выпуске «Роскосмосом» необеспеченных облигаций

Соответствующий законопроект был внесен в Думу в июле 2024 г. Сам проект регламентирует право управленцев госкорпорации предоставлять в наблюдательный совет предложения о выпуске облигаций. Набсовет принимает решения о размещении корпорацией облигаций, которые могут быть выпущены в том числе без обеспечения. Необеспеченные облигации – не обеспечены активами, однако это прямое долговое обязательство эмитента, которое дает ее держателю преимущественное по сравнению с держателями субординированных облигаций право на активы и доходы корпорации в случае ее банкротства.