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Правительство одобрило поправки о выпуске «Роскосмосом» необеспеченных облигаций

Ведомости

Правительство России одобрило депутатский законопроект, позволяющий госкорпорации «Роскосмос» выпускать облигации, в том числе без обеспечения. Однако, оно рекомендовало уточнить, что эмиссия облигаций не будет затрагивать имущество корпорации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Соответствующий законопроект был внесен в Думу в июле 2024 г. Сам проект регламентирует право управленцев госкорпорации предоставлять в наблюдательный совет предложения о выпуске облигаций. Набсовет принимает решения о размещении корпорацией облигаций, которые могут быть выпущены в том числе без обеспечения. Необеспеченные облигации – не обеспечены активами, однако это прямое долговое обязательство эмитента, которое дает ее держателю преимущественное по сравнению с держателями субординированных облигаций право на активы и доходы корпорации в случае ее банкротства.

Из пояснительной записки следует, что средства от размещения облигаций будут направляться на финансирование инвестиционных проектов в сфере космической деятельности или рефинансирование заемных средств, ранее привлеченных на проекты. В настоящий момент правом выпуска облигаций обладают «Российские автомобильные дороги», госкорпорация «Ростех», а в конце июня список пополнился «Росатомом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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