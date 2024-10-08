ВТБ отчитался о погашении облигаций на 39,4 млрд рублей

Согласно сообщению банка, 7 октября были погашены однодневные биржевые облигации на сумму в 39,4 млрд руб. тем самым было реализовано 19,71% объема выпуска. С бумагами было совершено 1300 сделок, сообщала Мосбиржа, на которой и прошел выпуск. 8 октября ВТБ также сообщил о выпуске однодневных облигаций серии КС-4-810 на сумму 200 млрд. руб. по цене 99,9510% от номинала при доходности в 17,94% годовых, сам прием заявок на покупку пройдет с 16:00 до 16:30 мск.