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ВТБ отчитался о погашении облигаций на 39,4 млрд рублей

Ведомости

ВТБ отчитался о погашении однодневных бондов серии КС-4-809 объемом 39,4 млн штук, при расчете 1000 руб. на бумагу – 39,4 млрд руб. Это следует из данных сервера раскрытия корпоративной информации.

Согласно сообщению банка, 7 октября были погашены однодневные биржевые облигации на сумму в 39,4 млрд руб. тем самым было реализовано 19,71% объема выпуска. С бумагами было совершено 1300 сделок, сообщала Мосбиржа, на которой и прошел выпуск. 8 октября ВТБ также сообщил о выпуске однодневных облигаций серии КС-4-810 на сумму 200 млрд. руб. по цене 99,9510% от номинала при доходности в 17,94% годовых, сам прием заявок на покупку пройдет с 16:00 до 16:30 мск.

Дисконтные облигации размещаются в рамках четвертой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн руб. Соответствующую программу Мосбиржа зарегистрировала 10 сентября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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