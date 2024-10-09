Мосбиржа c 9 января 2025 года начнет торги акциями российской X5

X5 Group управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик». Согласно отчетности группы за первое полугодие 2024 г., X5 увеличила выручку в первом полугодии 2024 г. на 25,9% год к году до 1,84 трлн руб. Чистая выручка «Пятерочки» выросла на 21,8% г/г, составив 1,4 трлн руб., «Перекрестка» – на 15,1% до 214,3 млрд, «Чижика» – на 125% до 101,9 млрд. Чистая выручка офлайн-продаж увеличилась на 24%, составив 1,75 трлн руб.