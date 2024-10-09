Мосбиржа c 9 января 2025 года начнет торги акциями российской X5
Мосбиржа начнет торги акциями (ПАО) «Корпоративный центр ИКС 5», на которой сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group, c 9 января 2025 г. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
Согласно сообщению, акции будут находиться в первом уровне листинга. Всего будет размещено 271 млн бумаг номинальной стоимостью 1164 руб. каждая. 4 октября генеральный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман заявил, что торги бумагами X5 Gorup на Мосбирже могут стартовать в начале 2025 г. Он также заявил, что компания оканчивает процесс редомициляции.
X5 Group управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик». Согласно отчетности группы за первое полугодие 2024 г., X5 увеличила выручку в первом полугодии 2024 г. на 25,9% год к году до 1,84 трлн руб. Чистая выручка «Пятерочки» выросла на 21,8% г/г, составив 1,4 трлн руб., «Перекрестка» – на 15,1% до 214,3 млрд, «Чижика» – на 125% до 101,9 млрд. Чистая выручка офлайн-продаж увеличилась на 24%, составив 1,75 трлн руб.
4 сентября X5 Retail Group подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о приостановлении у нее по иску Минпромторга РФ корпоративных прав в ООО «Корпоративный центр Икс 5».