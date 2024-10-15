Менеджмент «Авангарда» рекомендовал выплатить 68 рублей дивидендов на акцию

В июле 2023 г. банк «Авангард», как и финансовые организации «Ресо кредит» и «Александровский», подал судебный иск к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о взыскании просроченных купонных выплат по еврооблигациям. Кредитная организация рассчитывала получить $384 300 (34,4 млн руб.). В ноябре «Авангард» получил от ГТЛК выплату по просроченным купонам и отозвал иск.