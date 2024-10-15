Менеджмент «Авангарда» рекомендовал выплатить 68 рублей дивидендов на акцию
Совет директоров банка «Авангард» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 68 руб. 16 коп. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В общей сложности объем выплат за девять месяцев может составить более 5,5 млрд руб.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендуется составить 3 декабря. Внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого войдет вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 г., состоится 20 ноября.
В июле 2023 г. банк «Авангард», как и финансовые организации «Ресо кредит» и «Александровский», подал судебный иск к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о взыскании просроченных купонных выплат по еврооблигациям. Кредитная организация рассчитывала получить $384 300 (34,4 млн руб.). В ноябре «Авангард» получил от ГТЛК выплату по просроченным купонам и отозвал иск.