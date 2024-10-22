«Т-Инвестиции» анонсировали появление ЦФА до конца 2024 года
«Т-Инвестиции» добавят возможность инвестиций в цифровые финансовые активы (ЦФА), сообщили в Telegram-канале платформы.
«Уже в конце текущего года на нашей платформе появятся цифровые активы – выгодные инструменты на базе блокчейн-технологий», – говорится в сообщении.
Сейчас «Т-Инвестиции» завершает интеграцию первой платформы цифровых активов «Атомайз» в свою экосистему.
Цифровые финансовые активы в России выпускаются официальными платформами, у которых есть статус операторов информационных систем. В перечне операторов по выпуску ЦФА сейчас находятся «Атомайз», «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, НРД и «ЦФА хаб» и др.
Согласно федеральному закону, к ЦФА в РФ относят цифровые права, в которые могут включаться денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право участия в капитале непубличного акционерного общества, право требования передачи эмиссионных ценных бумаг. При этом цифровые активы не используются для оплаты товаров и услуг.