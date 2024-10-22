«Т-Инвестиции» анонсировали появление ЦФА до конца 2024 года

Согласно федеральному закону, к ЦФА в РФ относят цифровые права, в которые могут включаться денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право участия в капитале непубличного акционерного общества, право требования передачи эмиссионных ценных бумаг. При этом цифровые активы не используются для оплаты товаров и услуг.