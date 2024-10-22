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«Т-Инвестиции» анонсировали появление ЦФА до конца 2024 года

Ведомости

«Т-Инвестиции» добавят возможность инвестиций в цифровые финансовые активы (ЦФА), сообщили в Telegram-канале платформы.

«Уже в конце текущего года на нашей платформе появятся цифровые активы – выгодные инструменты на базе блокчейн-технологий», – говорится в сообщении.

Сейчас «Т-Инвестиции» завершает интеграцию первой платформы цифровых активов «Атомайз» в свою экосистему.

Цифровые финансовые активы в России выпускаются официальными платформами, у которых есть статус операторов информационных систем. В перечне операторов по выпуску ЦФА сейчас находятся «Атомайз», «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, НРД и «ЦФА хаб» и др.

В марте Банк России внес Т-банк в реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов. 

Согласно федеральному закону, к ЦФА в РФ относят цифровые права, в которые могут включаться денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право участия в капитале непубличного акционерного общества, право требования передачи эмиссионных ценных бумаг. При этом цифровые активы не используются для оплаты товаров и услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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