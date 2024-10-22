Мосбиржа проведет 25 ноября делистинг акций X5 Retail Group N.V
Мосбиржа 25 ноября проведет делистинг депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции иностранной X5 Retail Group N.V, говорится в сообщении на сайте биржи.
В конце марта Минпромторг запустил процедуру принудительной редомициляции X5 Retail Group. В настоящий момент ритейлер завершает процедуры, связанные с приостановкой корпоративных прав у бывшего иностранного холдинга и перехода их к российской компании «Корпоративный центр ИКС 5», в которой сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group – сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и т.д.). В конце апреля X5 Retail Group N.V. сообщила о приостановке ее прав в российской дочерней компании «Корпоративный центр ИКС 5».
20 мая были внесены изменения в учредительные документы компании – вместо голландской X5 Retail Group N.V. 99,99% долей «Корпоративный центр Икс 5» отошли самой компании. Ранее пакет в 47,86% акций ритейлера принадлежал CTF Holdings S.A. 4 сентября X5 Retail Group подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о приостановлении у нее по иску Минпромторга России корпоративных прав.