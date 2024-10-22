Мосбиржа проведет 25 ноября делистинг акций X5 Retail Group N.V

В конце марта Минпромторг запустил процедуру принудительной редомициляции X5 Retail Group. В настоящий момент ритейлер завершает процедуры, связанные с приостановкой корпоративных прав у бывшего иностранного холдинга и перехода их к российской компании «Корпоративный центр ИКС 5», в которой сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group – сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и т.д.). В конце апреля X5 Retail Group N.V. сообщила о приостановке ее прав в российской дочерней компании «Корпоративный центр ИКС 5».