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Мосбиржа проведет 25 ноября делистинг акций X5 Retail Group N.V

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Мосбиржа 25 ноября проведет делистинг депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции иностранной X5 Retail Group N.V, говорится в сообщении на сайте биржи.

В конце марта Минпромторг запустил процедуру принудительной редомициляции X5 Retail Group. В настоящий момент ритейлер завершает процедуры, связанные с приостановкой корпоративных прав у бывшего иностранного холдинга и перехода их к российской компании «Корпоративный центр ИКС 5», в которой сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group – сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и т.д.). В конце апреля X5 Retail Group N.V. сообщила о приостановке ее прав в российской дочерней компании «Корпоративный центр ИКС 5».

20 мая были внесены изменения в учредительные документы компании – вместо голландской X5 Retail Group N.V. 99,99% долей «Корпоративный центр Икс 5» отошли самой компании. Ранее пакет в 47,86% акций ритейлера принадлежал CTF Holdings S.A. 4 сентября X5 Retail Group подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о приостановлении у нее по иску Минпромторга России корпоративных прав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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