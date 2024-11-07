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Globaltrans завершил выкуп расписок у инвесторов по цене 520 рублей

Ведомости

Globaltrans Investment PLC завершил выкуп глобальных депозитарных расписок у инвесторов по цене 520 руб. за одну ГДР. Об этом сообщила компания на официальном сайте.

По результатам тендерного предложения инвесторы подали заявки на продажу 24 745 976 ГДР, что соответствует около 14% акционерного капитала Globaltrans. Все они были удовлетворены, заявляют в компании.

Общая сумма приобретения ГДР составила около 12,9 млрд руб., Globaltrans выкупил 97% ГДР, которые учитываются через НРД и СПБ Банк. В периметре этих депозитариев осталось около 0,4% капитала Globaltrans (без учета счетов типа С).

Выкуп проходил с 8 октября по 6 ноября 2024 г.

13 сентября Globaltrans объявила о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».

Globaltrans – группа компаний, специализирующихся на перевозке грузов по железной дороге. В марте завершила перерегистрацию с Кипра в Абу-Даби. 30 августа совет директоров Globaltrans отменил дивидендную политику. Тогда же компания отчиталась о результатах за первое полугодие 2024 г. Общесетевой грузооборот и погрузка снизились на 6% и 3% год к году соответственно. На фоне изменения логистики сохраняются инфраструктурные ограничения на сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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