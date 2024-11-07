Globaltrans завершил выкуп расписок у инвесторов по цене 520 рублей

Globaltrans – группа компаний, специализирующихся на перевозке грузов по железной дороге. В марте завершила перерегистрацию с Кипра в Абу-Даби. 30 августа совет директоров Globaltrans отменил дивидендную политику. Тогда же компания отчиталась о результатах за первое полугодие 2024 г. Общесетевой грузооборот и погрузка снизились на 6% и 3% год к году соответственно. На фоне изменения логистики сохраняются инфраструктурные ограничения на сети.