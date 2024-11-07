Мосбиржа назвала время начала торгов после сообщений об ошибке в системе
Мосбиржа полностью устранила ошибку в работе торгово-клиринговой системы, сообщается на сайте площадки. Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск.
«Система доступна для подключения участников с 11:45 мск. Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 – старт основных торгов», – говорится в сообщении.
Торги на срочном рынке, валютном рынке и рынке драгметаллов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.
Площадка отложила старт торгов на фондовом рынке утром 7 ноября. Обычно торговая сессия начинается в 10:00 мск. Ошибку в работе торгово-клиринговой системы выявили в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов.