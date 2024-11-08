Казначейские облигации США отыграли падение после победы Трампа

Резкий спад цены с 6 ноября связан с победой Трампа и словами главы Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор) Джея Пауэлла о том, что еще слишком рано судить – изменит ли администрация нового президента прогноз по ключевой ставке, подчеркивает Financial Times (FT). Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 0,05 процентных пункта до 4,29% на утренних торгах в Лондоне 8 ноября, остановившись почти на том же уровне, на котором она закрылась 5 ноября, за день до того, как результаты выборов вызвали ажиотаж на мировых рынках.