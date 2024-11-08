Казначейские облигации США отыграли падение после победы Трампа
Казначейские облигации США восстановили позиции, утраченные в результате резкой распродажи, вызванной победой республиканца Дональда Трампа на выборах президента, свидетельствуют данные CNBC.
Резкий спад цены с 6 ноября связан с победой Трампа и словами главы Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор) Джея Пауэлла о том, что еще слишком рано судить – изменит ли администрация нового президента прогноз по ключевой ставке, подчеркивает Financial Times (FT). Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 0,05 процентных пункта до 4,29% на утренних торгах в Лондоне 8 ноября, остановившись почти на том же уровне, на котором она закрылась 5 ноября, за день до того, как результаты выборов вызвали ажиотаж на мировых рынках.
Инвесторы, делавшие ставку на то, что планы Трампа по снижению тарифов и налогов будут способствовать экономическому росту и инфляции, вложились в акции и сбросили облигации. Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила до 4,48%, что является четырехмесячным максимумом, после оглашения результатов выборов. Но в последующие два дня трейдеры отказались от некоторых активов.
После победы Трампа на выборах в США индекс Мосбиржи открылся существенным ростом – на максимуме утром он прибавлял 3,7% к закрытию основной сессии 5 ноября до 2712,3 пункта. К 14:39 мск бенчмарк составлял 2678,6 (+2,4%). Курс юаня к этому моменту незначительно снижался – на 5 коп. до 13,7 руб.
Торги в Европе также открылись ростом. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 днем прибавлял 1% до 514,6 п. Главные бенчмарки лондонской и французской бирж – FTSE 100 и CAC 40 – также росли на 1% до 8255,6 и 7483,3 п. соответственно, германский DAX – на 0,5% до 19 354,8 п. Японский индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 2,2% до 39 428,5 п. Основной индикатор Тайваньской биржи TAIEX по итогам торгов вырос на 0,5% до 23 217,38 п.