Tether при помощи USDT профинансировала нефтяную сделку на $45 млн

Tether (USDT) – это продукт компании Tether и крупнейший стейблкоин на крипторынке. Как следует из названия, он привязан к доллару США. Tether выпускает USDT на 17 различных блокчейн-платформах. Компания также является эмитентом других стейблкоинов, курс которых привязан к евро (EURT), юаню (CNHT), мексиканскому песо (MXNT) и унции золота (XAUT). В отличие от биткойна или Ethereum курс стейблкоинов не подвержен ценовым колебаниям в зависимости от ситуации на рынке криптовалют.