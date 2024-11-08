Tether при помощи USDT профинансировала нефтяную сделку на $45 млн
Криптокомпания Tether, выпускающая крупнейший стейблкоин USDT, профинансировала сделку по покупке нефти на сумму около $45 млн с помощью этой же криптовалюты, говорится в сообщении компании.
В сделке участвовали две крупные компании, одна из которых – публичная нефтяная компания, а другая – крупный нефтетрейдер, но их названия не раскрываются. Как пояснили в компании, Tether обеспечила погрузку и доставку 670 000 баррелей ближневосточной нефти. Сделка стала частью нового инвестиционного направления компании.
«С помощью USDT мы сделаем рынки, которые раньше полагались на более медленные и дорогостоящие платежные структуры, эффективнее и быстрее», – пояснил гендиректор Tether Паоло Ардоино.
Tether (USDT) – это продукт компании Tether и крупнейший стейблкоин на крипторынке. Как следует из названия, он привязан к доллару США. Tether выпускает USDT на 17 различных блокчейн-платформах. Компания также является эмитентом других стейблкоинов, курс которых привязан к евро (EURT), юаню (CNHT), мексиканскому песо (MXNT) и унции золота (XAUT). В отличие от биткойна или Ethereum курс стейблкоинов не подвержен ценовым колебаниям в зависимости от ситуации на рынке криптовалют.
4 марта капитализация Tether выросла на торгах до исторического максимума в $100,2 млрд. Резервы компании Tether по итогам 2023 г. выросли до $97 млрд, следовало из ранее опубликованной отчетности. По сравнению с итогами 2022 г. показатель увеличился на 44,8%. 76,9% токенов на конец прошедшего года были вложены в краткосрочные казначейские векселя США.