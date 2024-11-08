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Tether при помощи USDT профинансировала нефтяную сделку на $45 млн

Ведомости

Криптокомпания Tether, выпускающая крупнейший стейблкоин USDT, профинансировала сделку по покупке нефти на сумму около $45 млн с помощью этой же криптовалюты, говорится в сообщении компании.

В сделке участвовали две крупные компании, одна из которых – публичная нефтяная компания, а другая – крупный нефтетрейдер, но их названия не раскрываются. Как пояснили в компании, Tether обеспечила погрузку и доставку 670 000 баррелей ближневосточной нефти. Сделка стала частью нового инвестиционного направления компании.

«С помощью USDT мы сделаем рынки, которые раньше полагались на более медленные и дорогостоящие платежные структуры, эффективнее и быстрее», – пояснил гендиректор Tether Паоло Ардоино.

Tether (USDT) – это продукт компании Tether и крупнейший стейблкоин на крипторынке. Как следует из названия, он привязан к доллару США. Tether выпускает USDT на 17 различных блокчейн-платформах. Компания также является эмитентом других стейблкоинов, курс которых привязан к евро (EURT), юаню (CNHT), мексиканскому песо (MXNT) и унции золота (XAUT). В отличие от биткойна или Ethereum курс стейблкоинов не подвержен ценовым колебаниям в зависимости от ситуации на рынке криптовалют.

4 марта капитализация Tether выросла на торгах до исторического максимума в $100,2 млрд. Резервы компании Tether по итогам 2023 г. выросли до $97 млрд, следовало из ранее опубликованной отчетности. По сравнению с итогами 2022 г. показатель увеличился на 44,8%. 76,9% токенов на конец прошедшего года были вложены в краткосрочные казначейские векселя США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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