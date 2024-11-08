Стоимость биткоина превысила $77 000
Курс биткоина составил $77 224 по состоянию на 22:55 мск, обновив исторический максимум, следует из данных биржи Binance.
Прежний максимум криптовалюта установила 29 июля, тогда стоимость биткоина впервые с июня превысила $70 000. На пике цена достигла $70 007, после чего незначительно снизилась до $69 800. С начала месяца стоимость биткоина выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777.
Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США – в ходе избирательной кампании он высказывался в поддержку биткоина и криптоиндустрии в целом, пообещав способствовать ее развитию.