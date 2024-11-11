ГК «Цифровые привычки» выйдет на pre-IPO до конца года
Группа компаний «Цифровые привычки» намерена выйти на pre-IPO до конца 2024 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
Предполагается, что объем размещения составит от 700 млн руб. до 1 млрд руб. Собеседники издания уточнили, что выход на IPO состоится не позднее 2027 г. Размещение акций осуществит холдинг АО «Цифровые привычки», сформированный на базе лицензированных IT-компаний «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». «Коммерсантъ» отмечает, что IT-предприниматель Александр Елизарьев владеет 100% группы.
По данным издания, в четырех крупных УК не слышали о планирующемся pre-IPO «Цифровых привычек». Источник издания предположил, что в предстоящей сделке уже есть сформированный пул инвесторов, поэтому о ней не было слышно. Источник добавил, что с точки зрения темпов роста и сегмента компания выглядит интересно: по его мнению, весь объем будет куплен при адекватной стоимости.
При этом аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев назвал сделки pre-IPO, особенно небольших по размерам бизнеса эмитентов, «достаточно рискованной инвестицией, особенно во время высоких ставок».
ГК «Цифровые привычки» является российским поставщиком и разработчиком цифровых решений для банковской отрасли и финтех-компаний. Согласно данным на сайте ГК, группа вошла в топ-5 поставщиков ИТ-решений для банков на базе собственных решений в рейтинге TAdviser «Крупнейшие ИТ-поставщики в банках» за 2023 г.