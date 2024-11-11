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ГК «Цифровые привычки» выйдет на pre-IPO до конца года

Ведомости

Группа компаний «Цифровые привычки» намерена выйти на pre-IPO до конца 2024 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

Предполагается, что объем размещения составит от 700 млн руб. до 1 млрд руб. Собеседники издания уточнили, что выход на IPO состоится не позднее 2027 г. Размещение акций осуществит холдинг АО «Цифровые привычки», сформированный на базе лицензированных IT-компаний «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». «Коммерсантъ» отмечает, что IT-предприниматель Александр Елизарьев владеет 100% группы.

По данным издания, в четырех крупных УК не слышали о планирующемся pre-IPO «Цифровых привычек». Источник издания предположил, что в предстоящей сделке уже есть сформированный пул инвесторов, поэтому о ней не было слышно. Источник добавил, что с точки зрения темпов роста и сегмента компания выглядит интересно: по его мнению, весь объем будет куплен при адекватной стоимости.

При этом аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев назвал сделки pre-IPO, особенно небольших по размерам бизнеса эмитентов, «достаточно рискованной инвестицией, особенно во время высоких ставок».

ГК «Цифровые привычки» является российским поставщиком и разработчиком цифровых решений для банковской отрасли и финтех-компаний. Согласно данным на сайте ГК, группа вошла в топ-5 поставщиков ИТ-решений для банков на базе собственных решений в рейтинге TAdviser «Крупнейшие ИТ-поставщики в банках» за 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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