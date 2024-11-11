ГК «Цифровые привычки» выйдет на pre-IPO до конца года

По данным издания, в четырех крупных УК не слышали о планирующемся pre-IPO «Цифровых привычек». Источник издания предположил, что в предстоящей сделке уже есть сформированный пул инвесторов, поэтому о ней не было слышно. Источник добавил, что с точки зрения темпов роста и сегмента компания выглядит интересно: по его мнению, весь объем будет куплен при адекватной стоимости.