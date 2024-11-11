Стоимость биткойна достигла рекордной отметки в $81 000
Стоимость криптовалюты биткойн (BTC) впервые превысила $81 000. Об этом стало известно из данных криптобиржи Binance.
Согласно данным Binance, на 10:21 по мск цена составляет $81 029, что означает +2,49% к росту за день.
По состоянию на 06:55 мск цена биткойна составляла $81 801. При этом к 9:40 мск стоимость криптовалюты стала снижаться до $81 256, следует из данных криптобиржи.
10 ноября стоимость биткойна впервые превысила $80 000. Цена составляла $80 062 по состоянию на 15:05 мск.
Как сообщают профильные эксперты, стоимость криптовалюты росла в среднем от 50 до 58 дней после результатов выборов президента США с участием Дональда Трампа. Вместе с биткойном растут и другие криптовалюты. Стоимость TON достигла показателя в $5,57, 9 ноября цена колебалась в районе $5,1, а 5 ноября стоимость опускалась до $4,54.