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Стоимость биткойна достигла рекордной отметки в $81 000

Ведомости

Стоимость криптовалюты биткойн (BTC) впервые превысила $81 000. Об этом стало известно из данных криптобиржи Binance.

Согласно данным Binance, на 10:21 по мск цена составляет $81 029, что означает +2,49% к росту за день.

По состоянию на 06:55 мск цена биткойна составляла $81 801. При этом к 9:40 мск стоимость криптовалюты стала снижаться до $81 256, следует из данных криптобиржи.

10 ноября стоимость биткойна впервые превысила $80 000. Цена составляла $80 062 по состоянию на 15:05 мск.

Как сообщают профильные эксперты, стоимость криптовалюты росла в среднем от 50 до 58 дней после результатов выборов президента США с участием Дональда Трампа. Вместе с биткойном растут и другие криптовалюты. Стоимость TON достигла показателя в $5,57, 9 ноября цена колебалась в районе $5,1, а 5 ноября стоимость опускалась до $4,54.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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