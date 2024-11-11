Стоимость биткойна достигла рекордной отметки в $81 000

Как сообщают профильные эксперты, стоимость криптовалюты росла в среднем от 50 до 58 дней после результатов выборов президента США с участием Дональда Трампа. Вместе с биткойном растут и другие криптовалюты. Стоимость TON достигла показателя в $5,57, 9 ноября цена колебалась в районе $5,1, а 5 ноября стоимость опускалась до $4,54.