Цена биткойна превысила $84 500
Стоимость биткойна (BTC) превысила $84 500 в ходе ралли на рынке криптовалют после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. По состоянию на 20:45 мск цена закрытия сделки достигла $84 780, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.
Криптовалюта прибавила более 5% к цене по отношению к закрытию рынка 10 ноября. Профильные эксперты заявляли, что достижение показателя в $80 000 начнет «золотой век» альткойнов (любая криптовалюта кроме BTC). В июле Трамп пообещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». Он говорил, что в случае победы намерен создать «стратегический национальный резерв биткойнов», в котором правительство будет хранить свои токены.
Трамп также пообещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. После подсчета голосов в колеблющихся штатах, в которых Трамп одержал победу, криптовалюта единовременно взлетела до $80 000.
Как сообщали профильные эксперты, стоимость криптовалюты росла в среднем от 50 до 58 дней после результатов выборов президента США с участием Трампа в 2016 и 2020 гг. Прежний максимум криптовалюта установила 29 июля, тогда стоимость биткойна впервые с июня превысила $70 000.