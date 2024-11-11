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Цена биткойна превысила $84 500

Ведомости

Стоимость биткойна (BTC) превысила $84 500 в ходе ралли на рынке криптовалют после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. По состоянию на 20:45 мск цена закрытия сделки достигла $84 780, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Криптовалюта прибавила более 5% к цене по отношению к закрытию рынка 10 ноября. Профильные эксперты заявляли, что достижение показателя в $80 000 начнет «золотой век» альткойнов (любая криптовалюта кроме BTC). В июле Трамп пообещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». Он говорил, что в случае победы намерен создать «стратегический национальный резерв биткойнов», в котором правительство будет хранить свои токены.

Трамп также пообещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. После подсчета голосов в колеблющихся штатах, в которых Трамп одержал победу, криптовалюта единовременно взлетела до $80 000.

Как сообщали профильные эксперты, стоимость криптовалюты росла в среднем от 50 до 58 дней после результатов выборов президента США с участием Трампа в 2016 и 2020 гг. Прежний максимум криптовалюта установила 29 июля, тогда стоимость биткойна впервые с июня превысила $70 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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