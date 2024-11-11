Цена биткойна превысила $84 500

Криптовалюта прибавила более 5% к цене по отношению к закрытию рынка 10 ноября. Профильные эксперты заявляли, что достижение показателя в $80 000 начнет «золотой век» альткойнов (любая криптовалюта кроме BTC). В июле Трамп пообещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». Он говорил, что в случае победы намерен создать «стратегический национальный резерв биткойнов», в котором правительство будет хранить свои токены.