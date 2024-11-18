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Индексы Nasdaq и S&P 500 выросли на фоне ожиданий прибыли Nvidia

Ведомости

Индексы американских бирж Nasdaq и S&P 500 выросли на фоне ожиданий прибыли технологической компании Nvidia и высокого роста стоимости акций Tesla. По состоянию на 22:30 мск индекс технологической биржи Nasdaq Composite вырос на 0,4%, S&P 500 на 0,26%.

По информации Reuters, 20 ноября Nvidia отчитается о доходах за III квартал, и инвесторы оценят спрос на чипы и устойчивость эйфории вокруг искусственного интеллекта, которая во многом способствовала росту технологического рынка в этом году. 18 ноября также выросли в цене акции автопроизводителя Tesla. Они подскочили более чем на 6% на фоне сообщений, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может смягчить регулирование сферы самоуправляемых автомобилей.

Bloomberg отмечал, что в действующих федеральных правилах предусмотрены серьезные препятствия для вывода на рынок автомобилей без руля или педалей, которые, в частности, планирует производить компания Tesla, принадлежащая стороннику республиканца – Илону Маску. Бизнесмен от этой инициативы выиграет, заключает агентство.

1 ноября американские корпорации Apple, Amazon и Intel завершили неделю бигтеха на бирже, отчетная неделя корпораций показала, что облачные сервисы стали одной из опор их бизнеса, оставшись источником роста. По итогам отчетов компании разочаровали инвесторов.

Неутешительные квартальные результаты крупных технологических компаний понизили фондовые индексы 31 октября, в результате чего S&P 500 получил первый ежемесячный скачек вниз с апреля, отмечала The Wall Street Journal (WSJ).

Вслед за акциями технологических компаний начали снижаться и индексы бирж. Nasdaq лидировал в падении, потеряв более 2% до 18 130 пунктов. На стоимость акций технологических корпораций также оказала давление высокая доходность 10-летних казначейских облигаций. Показатель выгоды вырос, превысив 4,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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