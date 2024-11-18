Индексы Nasdaq и S&P 500 выросли на фоне ожиданий прибыли Nvidia

По информации Reuters, 20 ноября Nvidia отчитается о доходах за III квартал, и инвесторы оценят спрос на чипы и устойчивость эйфории вокруг искусственного интеллекта, которая во многом способствовала росту технологического рынка в этом году. 18 ноября также выросли в цене акции автопроизводителя Tesla. Они подскочили более чем на 6% на фоне сообщений, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может смягчить регулирование сферы самоуправляемых автомобилей.