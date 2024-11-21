Стоимость акций VK падает после публикации отчета за девять месяцев 2024 года

21 ноября VK отчиталась об увеличении выручки на 21% за девять месяцев 2024 г. Как сообщили в компании, основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы. Она увеличилась на 19% до 65,9 млрд руб. Самым быстрорастущим в холдинге остался сегмент «Технологии для бизнеса», за указанный период выручка в нем увеличилась на 60%.