Стоимость акций VK падает после публикации отчета за девять месяцев 2024 года
Стоимость акций VK (MOEX:VKCO) снижается после публикации операционных результатов компании по результатам девяти месяцев и III квартала 2024 г. По состоянию на 17:00 мск стоимость бумаги составляет 275 руб. против 284 руб. на закрытии 20 ноября, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Как сообщали в сентябре инвестиционные аналитики Альфа-банка, компания реализует масштабную инвестпрограмму и ожидает ее завершения в 2024 г. Также аналитики предупреждали, что акции компании имеют тенденцию к снижению с февраля 2024 г. и отстают от общего технологического сектора и индекса Мосбиржи.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время акции вернутся к снижению и обновят минимумы сентября», – сообщали тогда аналитики.
Как следует из отчета компании, чистый убыток по состоянию на конец сентября составил 348 млн руб., против прибыли в 473 мн руб. годом ранее. В общем исчислении на сентябрь убыток в пересчете на акцию составил 1 руб. за бумагу, тогда как в прошлом году прибыль составляла 2 руб.
Замедление работы YouTube в России способно привести в VK новых пользователей, но этот прирост может не обеспечить компанию увеличением рентабельности, сообщали аналитики финансовой группы «Финам». Несмотря на рост выручки и позитивные обещания менеджмента, компания сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, включая падение рентабельности, рост долгов и отсутствие прибыли, что делает акции компании менее привлекательными, отмечали аналитики InvestFuture.
21 ноября VK отчиталась об увеличении выручки на 21% за девять месяцев 2024 г. Как сообщили в компании, основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы. Она увеличилась на 19% до 65,9 млрд руб. Самым быстрорастущим в холдинге остался сегмент «Технологии для бизнеса», за указанный период выручка в нем увеличилась на 60%.