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Стоимость акций VK падает после публикации отчета за девять месяцев 2024 года

Ведомости

Стоимость акций VK (MOEX:VKCO) снижается после публикации операционных результатов компании по результатам девяти месяцев и III квартала 2024 г. По состоянию на 17:00 мск стоимость бумаги составляет 275 руб. против 284 руб. на закрытии 20 ноября, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Как сообщали в сентябре инвестиционные аналитики Альфа-банка, компания реализует масштабную инвестпрограмму и ожидает ее завершения в 2024 г. Также аналитики предупреждали, что акции компании имеют тенденцию к снижению с февраля 2024 г. и отстают от общего технологического сектора и индекса Мосбиржи.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время акции вернутся к снижению и обновят минимумы сентября», – сообщали тогда аналитики.

Как следует из отчета компании, чистый убыток по состоянию на конец сентября составил 348 млн руб., против прибыли в 473 мн руб. годом ранее. В общем исчислении на сентябрь убыток в пересчете на акцию составил 1 руб. за бумагу, тогда как в прошлом году прибыль составляла 2 руб.

Замедление работы YouTube в России способно привести в VK новых пользователей, но этот прирост может не обеспечить компанию увеличением рентабельности, сообщали аналитики финансовой группы «Финам». Несмотря на рост выручки и позитивные обещания менеджмента, компания сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, включая падение рентабельности, рост долгов и отсутствие прибыли, что делает акции компании менее привлекательными, отмечали аналитики InvestFuture.

21 ноября VK отчиталась об увеличении выручки на 21% за девять месяцев 2024 г. Как сообщили в компании, основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы. Она увеличилась на 19% до 65,9 млрд руб. Самым быстрорастущим в холдинге остался сегмент «Технологии для бизнеса», за указанный период выручка в нем увеличилась на 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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