Греф: «Сбер» планирует направить 50% прибыли на дивиденды
Сбербанк планирует направить 50% прибыли за 2024 г. на выплату дивидендов. Об этом заявил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора.
«Мы намерены поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 22%. В части достаточности капитала мы ожидаем восстановление значения норматива Н20.0 до целевого значения 13,3% в течение 2025 г., с учетом выплаты дивидендов в размере 50% за 2024 г.», – уточнил Греф.
По его словам, внешние условия будут сложными для всего рынка, но Сбербанк входит в следующий год с хорошей базой. Это стало возможным благодаря доверию клиентов банка, усилиям команды и акционерам.
В апреле совет директоров Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2023 г. дивиденды в размере 752 млрд руб., или 33,3 руб. на акцию. Согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль кредитной организации по итогам прошлого года составила 1,51 трлн руб. и выросла год к году в 5,2 раза.
За девять месяцев 2024 г. Сбербанк заработал по международным стандартам 1,23 трлн руб. чистой прибыли, нарастив ее в годовом выражении на 6,8%. Прибыль III квартала оказалась на том же уровне, что и в прошлом году (411,1 млрд руб.).