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Греф: «Сбер» планирует направить 50% прибыли на дивиденды

Ведомости

Сбербанк планирует направить 50% прибыли за 2024 г. на выплату дивидендов. Об этом заявил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора.

«Мы намерены поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 22%. В части достаточности капитала мы ожидаем восстановление значения норматива Н20.0 до целевого значения 13,3% в течение 2025 г., с учетом выплаты дивидендов в размере 50% за 2024 г.», – уточнил Греф.

По его словам, внешние условия будут сложными для всего рынка, но Сбербанк входит в следующий год с хорошей базой. Это стало возможным благодаря доверию клиентов банка, усилиям команды и акционерам.

В апреле совет директоров Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2023 г. дивиденды в размере 752 млрд руб., или 33,3 руб. на акцию. Согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль кредитной организации по итогам прошлого года составила 1,51 трлн руб. и выросла год к году в 5,2 раза.

За девять месяцев 2024 г. Сбербанк заработал по международным стандартам 1,23 трлн руб. чистой прибыли, нарастив ее в годовом выражении на 6,8%. Прибыль III квартала оказалась на том же уровне, что и в прошлом году (411,1 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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