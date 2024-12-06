Греф: «Сбер» планирует направить 50% прибыли на дивиденды

В апреле совет директоров Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2023 г. дивиденды в размере 752 млрд руб., или 33,3 руб. на акцию. Согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль кредитной организации по итогам прошлого года составила 1,51 трлн руб. и выросла год к году в 5,2 раза.