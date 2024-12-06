Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Акции «Русала» продолжают падение на фоне возражений от «Интерроса»

Ведомости

Акции алюминиевой компании «Русал» продолжают падать в цене второй день подряд. На закрытии биржи 5 декабря акции просели в стоимости на 0,7%. В течение торгов стоимость бумаг проседала до 5%, но к концу торгов отскочила. По состоянию на 12:30 мск 6 декабря стоимость бумаг на Мосбирже снизилась еще на 2,6% до 32,8 руб. Накануне компания Владимира Потанина «Интеррос» направила в Высокий суд Лондона свои возражения по иску «Русала».

1 ноября «Русал» расширил свои обвинения против Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса, где требует отстранить его от руководства «Норникелем» и принудительно продать ей часть его доли в компании. У Потанина в «Норникеле» 36%, а у «Русала» – 26,38%. По мнению «Русала», Потанин консолидировал контроль над платформой по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз», чтобы обойти обязательство по согласованию с «Русалом» крупных сделок «Норникеля».

«Атомайз» принадлежит «Т-технологиям» Потанина и кипрской Tokentrust Holdings, акционерами которой являются «Норникель» и тот же Потанин. В результате своих действий Потанин получил личную выгоду, а «Норникель» понес ущерб, хотя компания внесла значительный денежный и иной вклад в формирование стоимости «Атомайза», настаивал «Русал».

Также «Русал» винит Потанина в личном обогащении и увеличении контроля над «Норникелем» за счет реализации программы мотивации сотрудников компании через ЦФА, выпускаемые на «Атомайзе», говорится в судебных материалах. В возражении «Интеррос» обвинил «Русал» в давлении и шантаже с целью добиться от «Норникеля» максимальных дивидендов в ущерб финансовой устойчивости компании. По мнению эксперта «БКС мир инвестиций» Виталия Манжоса, среднесрочная слабость бумаг «Русала» была обусловлена увеличением капитальных затрат и сокращением дивидендов от доли в «Норникеле». «В частности, он отказался от выплаты финальных дивидендов за 2023 г.», – отметил эксперт.

По мнению коллег Манжоса, на стоимость акций также влияет острая нужда «Русала» в средствах для финансирования масштабной инвестпрограммы, что не придает инвесторам уверенности в том, что значимая часть доходов компании пойдет на дивиденды. Пессимистичному прогнозу аналитиков также сопутствует утверждение, что в 2025 г. компании предстоит погасить серьезную часть долга в $2,5 млрд.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных