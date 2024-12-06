Акции «Русала» продолжают падение на фоне возражений от «Интерроса»
Акции алюминиевой компании «Русал» продолжают падать в цене второй день подряд. На закрытии биржи 5 декабря акции просели в стоимости на 0,7%. В течение торгов стоимость бумаг проседала до 5%, но к концу торгов отскочила. По состоянию на 12:30 мск 6 декабря стоимость бумаг на Мосбирже снизилась еще на 2,6% до 32,8 руб. Накануне компания Владимира Потанина «Интеррос» направила в Высокий суд Лондона свои возражения по иску «Русала».
1 ноября «Русал» расширил свои обвинения против Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса, где требует отстранить его от руководства «Норникелем» и принудительно продать ей часть его доли в компании. У Потанина в «Норникеле» 36%, а у «Русала» – 26,38%. По мнению «Русала», Потанин консолидировал контроль над платформой по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз», чтобы обойти обязательство по согласованию с «Русалом» крупных сделок «Норникеля».
«Атомайз» принадлежит «Т-технологиям» Потанина и кипрской Tokentrust Holdings, акционерами которой являются «Норникель» и тот же Потанин. В результате своих действий Потанин получил личную выгоду, а «Норникель» понес ущерб, хотя компания внесла значительный денежный и иной вклад в формирование стоимости «Атомайза», настаивал «Русал».
Также «Русал» винит Потанина в личном обогащении и увеличении контроля над «Норникелем» за счет реализации программы мотивации сотрудников компании через ЦФА, выпускаемые на «Атомайзе», говорится в судебных материалах. В возражении «Интеррос» обвинил «Русал» в давлении и шантаже с целью добиться от «Норникеля» максимальных дивидендов в ущерб финансовой устойчивости компании. По мнению эксперта «БКС мир инвестиций» Виталия Манжоса, среднесрочная слабость бумаг «Русала» была обусловлена увеличением капитальных затрат и сокращением дивидендов от доли в «Норникеле». «В частности, он отказался от выплаты финальных дивидендов за 2023 г.», – отметил эксперт.
По мнению коллег Манжоса, на стоимость акций также влияет острая нужда «Русала» в средствах для финансирования масштабной инвестпрограммы, что не придает инвесторам уверенности в том, что значимая часть доходов компании пойдет на дивиденды. Пессимистичному прогнозу аналитиков также сопутствует утверждение, что в 2025 г. компании предстоит погасить серьезную часть долга в $2,5 млрд.