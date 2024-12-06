Акции «Русала» продолжают падение на фоне возражений от «Интерроса»

Также «Русал» винит Потанина в личном обогащении и увеличении контроля над «Норникелем» за счет реализации программы мотивации сотрудников компании через ЦФА, выпускаемые на «Атомайзе», говорится в судебных материалах. В возражении «Интеррос» обвинил «Русал» в давлении и шантаже с целью добиться от «Норникеля» максимальных дивидендов в ущерб финансовой устойчивости компании. По мнению эксперта «БКС мир инвестиций» Виталия Манжоса, среднесрочная слабость бумаг «Русала» была обусловлена увеличением капитальных затрат и сокращением дивидендов от доли в «Норникеле». «В частности, он отказался от выплаты финальных дивидендов за 2023 г.», – отметил эксперт.