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Южнокорейский индекс KOSPI продолжает снижаться на фоне политического кризиса

Ведомости

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI продолжает снижаться на фоне политического кризиса в стране. По состоянию на 12:30 мск индекс снизился на 2,7% до 2360 пунктов по отношению к закрытию торгов 6 декабря.

С начала года индекс потерял около 6%. За месяц – 8,7%. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.

Как отмечает Bloomberg, с провалом импичмента 9 декабря фондовые рынки также просели. Агентство сразу после ввода и отмены военного положения отмечало, что ETF на южнокорейские акции обвалился на 7%. По информации агентства, инвесторы вспомнили «о богатой истории военных диктатур в стране» и рисках снижения инвестиционной привлекательности азиатского региона из-за заградительных пошлин, которые обещал ввести избранный президент США Дональд Трамп.

Уровень высокой волатильности на рынке будет достаточно длинным, заявляло агентство. Инвесторы также при вложении средств в активы корейских компаний уже брали во внимание так называемую корейскую скидку, учитывали специфический менеджмент корейских компаний, но не считали политический переворот возможным. Поэтому рынки вынуждены переоценить риски в ближайшее время.

Нацвалюта вона, поддерживаемая предполагаемым вмешательством центрального банка, была стабильной, но оставалась близкой к двухлетнему минимуму по отношению к доллару США, которого она достигла 3 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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