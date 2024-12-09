Южнокорейский индекс KOSPI продолжает снижаться на фоне политического кризиса
Южнокорейский фондовый индекс KOSPI продолжает снижаться на фоне политического кризиса в стране. По состоянию на 12:30 мск индекс снизился на 2,7% до 2360 пунктов по отношению к закрытию торгов 6 декабря.
С начала года индекс потерял около 6%. За месяц – 8,7%. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
Как отмечает Bloomberg, с провалом импичмента 9 декабря фондовые рынки также просели. Агентство сразу после ввода и отмены военного положения отмечало, что ETF на южнокорейские акции обвалился на 7%. По информации агентства, инвесторы вспомнили «о богатой истории военных диктатур в стране» и рисках снижения инвестиционной привлекательности азиатского региона из-за заградительных пошлин, которые обещал ввести избранный президент США Дональд Трамп.
Уровень высокой волатильности на рынке будет достаточно длинным, заявляло агентство. Инвесторы также при вложении средств в активы корейских компаний уже брали во внимание так называемую корейскую скидку, учитывали специфический менеджмент корейских компаний, но не считали политический переворот возможным. Поэтому рынки вынуждены переоценить риски в ближайшее время.
Нацвалюта вона, поддерживаемая предполагаемым вмешательством центрального банка, была стабильной, но оставалась близкой к двухлетнему минимуму по отношению к доллару США, которого она достигла 3 декабря.