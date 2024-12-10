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Акционеры «Ренессанс страхования» одобрили дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Акционеры ПАО «Группа Ренессанс Страхование» одобрили дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 3,6 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Датой назначения списка лиц, имеющих право на дивиденды, назначено 20 декабря. Общая сумма выплат составит 2,05 млрд руб. 20 ноября сообщалось, что чистая прибыль «Ренессанс страхования» по МСФО снизилась на 53,2%, за январь – сентябрь 2024 г. она составила 4,5 млрд руб. Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,7% год к году, достигнув 118,2 млрд руб. В группе пояснили, что это произошло из-за увеличения продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования. Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 134,9% до 46,5 млрд руб. Премии от ДМС увеличились на 34,8% до 10 млрд руб. Премии от продуктов автострахования выросли на 20,2% до 33,2 млрд руб.

По состоянию на 30 сентября инвестиционный портфель группы составил 203,8 млрд руб., увеличившись на 11,8% год к году. Состав портфеля на конец отчетного периода: корпоративные облигации (37%), государственные и муниципальные облигации (17%), акции (10%), депозиты и денежные средства (28%) и другое (8%), уточняется в отчете. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг 14,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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