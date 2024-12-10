Акционеры «Ренессанс страхования» одобрили дивиденды за девять месяцев

Датой назначения списка лиц, имеющих право на дивиденды, назначено 20 декабря. Общая сумма выплат составит 2,05 млрд руб. 20 ноября сообщалось, что чистая прибыль «Ренессанс страхования» по МСФО снизилась на 53,2%, за январь – сентябрь 2024 г. она составила 4,5 млрд руб. Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,7% год к году, достигнув 118,2 млрд руб. В группе пояснили, что это произошло из-за увеличения продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования. Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 134,9% до 46,5 млрд руб. Премии от ДМС увеличились на 34,8% до 10 млрд руб. Премии от продуктов автострахования выросли на 20,2% до 33,2 млрд руб.