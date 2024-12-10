Акции Hershey выросли на фоне сообщения об интересе со стороны Mondelez
Акции американского кондитера Hershey выросли в цене на фоне сообщения о том, что его соотечественник-конкурент Mondelez рассматривает возможность поглощения. По состоянию на закрытие биржи Nasdaq 9 декабря стоимость последней сделки составила $193,6, увеличившись в цене более чем на 10%.
По состоянию на открытие биржи цена несколько снизилась, но уровень падения не превысил и 0,1%. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в результате слияния на рынке может появиться компания с годовой выручкой порядка $50 млрд. Сделка – если она состоится – может стать рекордной в текущем году, превзойдя по объему покупку Kellanova со стороны концерна Mars за $36 млрд, что было крупнейшей рыночной сделкой в 2024 г.
Акции Mondelez снижались из-за превосходящей капитализации: $82 млрд против $41 млрд. Также Mondelez уже пыталась купить Hershey в 2016 г., но та отклонила ее предложение на $23 млрд. Отмечалось, что сделка может стать продолжением сложившегося тренда на консолидацию в сегменте производства шоколада и других кондитерских изделий на фоне резкого роста цен на сырье. В частности, на какао. В прошлом месяце это заставило Hershey Co. ухудшить прогнозы для выручки и прибыли на текущий год.