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Акции Hershey выросли на фоне сообщения об интересе со стороны Mondelez

Ведомости

Акции американского кондитера Hershey выросли в цене на фоне сообщения о том, что его соотечественник-конкурент Mondelez рассматривает возможность поглощения. По состоянию на закрытие биржи Nasdaq 9 декабря стоимость последней сделки составила $193,6, увеличившись в цене более чем на 10%.

По состоянию на открытие биржи цена несколько снизилась, но уровень падения не превысил и 0,1%. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в результате слияния на рынке может появиться компания с годовой выручкой порядка $50 млрд. Сделка – если она состоится – может стать рекордной в текущем году, превзойдя по объему покупку Kellanova со стороны концерна Mars за $36 млрд, что было крупнейшей рыночной сделкой в 2024 г.

Акции Mondelez снижались из-за превосходящей капитализации: $82 млрд против $41 млрд. Также Mondelez уже пыталась купить Hershey в 2016 г., но та отклонила ее предложение на $23 млрд. Отмечалось, что сделка может стать продолжением сложившегося тренда на консолидацию в сегменте производства шоколада и других кондитерских изделий на фоне резкого роста цен на сырье. В частности, на какао. В прошлом месяце это заставило Hershey Co. ухудшить прогнозы для выручки и прибыли на текущий год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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