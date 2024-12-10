Акции Hershey выросли на фоне сообщения об интересе со стороны Mondelez

По состоянию на открытие биржи цена несколько снизилась, но уровень падения не превысил и 0,1%. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в результате слияния на рынке может появиться компания с годовой выручкой порядка $50 млрд. Сделка – если она состоится – может стать рекордной в текущем году, превзойдя по объему покупку Kellanova со стороны концерна Mars за $36 млрд, что было крупнейшей рыночной сделкой в 2024 г.