Индийская рупия обновила минимум на ожиданиях снижения ставки

Срок полномочий Патры истекает в середине января.Финансовые аналитики ожидают, что снижение процентных ставок может начаться уже в феврале 2025 г. Доходность облигаций, вероятно, отреагирует на смену курса в сторону поддержки экономического роста. Аншул Чандак, глава казначейства RBL Bank, отмечает, что с назначением Малхотры ожидается сдвиг в сторону поддержки роста и доходность облигаций отреагирует на это.