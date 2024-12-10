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Индийская рупия обновила минимум на ожиданиях снижения ставки

Ведомости

Индийская рупия обновила минимум на ожиданиях снижения ставки. На торгах 10 декабря пара USD/INR двигается возле достигнутого днем ранее пика: доллар стоил 84,86 рупии. Валюта достигла рекордного минимума после назначения Санжая Мальхотры новым главой Резервного банка Индии (RBI), отмечает Reuters.

Мальхотра, ранее занимавший пост секретаря по доходам в министерстве финансов, сменит на посту главы RBI Шактиканта Даса, чей шестилетний срок завершается 10 декабря. Назначение Мальхотры может привести к смягчению денежно-кредитной политики Индии, поскольку уход Даса и его заместителя Майкла Патры, считавшихся наиболее жесткими членами комитета по денежно-кредитной политике, может способствовать более мягкому подходу.

Срок полномочий Патры истекает в середине января.Финансовые аналитики ожидают, что снижение процентных ставок может начаться уже в феврале 2025 г. Доходность облигаций, вероятно, отреагирует на смену курса в сторону поддержки экономического роста. Аншул Чандак, глава казначейства RBL Bank, отмечает, что с назначением Малхотры ожидается сдвиг в сторону поддержки роста и доходность облигаций отреагирует на это.

Снижение процентной ставки Резервным банком Индии в феврале теперь кажется более вероятным по сравнению с прошлой неделей после заявлений Даса об инфляции, отметил эксперт. Уже наблюдаются первые признаки реакции финансового рынка на ожидаемые изменения: доходность десятилетних облигаций во вторник снизилась на 2 базисных пункта, достигнув 6,6954%, заключает агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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