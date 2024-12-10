Индийская рупия обновила минимум на ожиданиях снижения ставки
Индийская рупия обновила минимум на ожиданиях снижения ставки. На торгах 10 декабря пара USD/INR двигается возле достигнутого днем ранее пика: доллар стоил 84,86 рупии. Валюта достигла рекордного минимума после назначения Санжая Мальхотры новым главой Резервного банка Индии (RBI), отмечает Reuters.
Мальхотра, ранее занимавший пост секретаря по доходам в министерстве финансов, сменит на посту главы RBI Шактиканта Даса, чей шестилетний срок завершается 10 декабря. Назначение Мальхотры может привести к смягчению денежно-кредитной политики Индии, поскольку уход Даса и его заместителя Майкла Патры, считавшихся наиболее жесткими членами комитета по денежно-кредитной политике, может способствовать более мягкому подходу.
Срок полномочий Патры истекает в середине января.Финансовые аналитики ожидают, что снижение процентных ставок может начаться уже в феврале 2025 г. Доходность облигаций, вероятно, отреагирует на смену курса в сторону поддержки экономического роста. Аншул Чандак, глава казначейства RBL Bank, отмечает, что с назначением Малхотры ожидается сдвиг в сторону поддержки роста и доходность облигаций отреагирует на это.
Снижение процентной ставки Резервным банком Индии в феврале теперь кажется более вероятным по сравнению с прошлой неделей после заявлений Даса об инфляции, отметил эксперт. Уже наблюдаются первые признаки реакции финансового рынка на ожидаемые изменения: доходность десятилетних облигаций во вторник снизилась на 2 базисных пункта, достигнув 6,6954%, заключает агентство.