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Bloomberg: влияние хедж-фондов на газовом рынке может спровоцировать спад

Ведомости

Хедж-фонды хлынули на газовый рынок Европы после начала энергетического кризиса. Их влияние на рынок стало очень большим – волатильность возросла в разы, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова экспертов.

Целый ряд хедж-фондов в последние годы увеличили вложения в газовый рынок и в совокупности заработали миллиарды долларов на своих товарных предприятиях. В целом, сектор приближается к концу 2024 г. с рекордными объемами позиций, но из-за истощения ликвидности, когда участники начинают закрывать свои счета, на конец года преобладают высокие ставки, угрожающие вызвать еще большую волатильность на хрупком рынке, пишет издание.

Как подчеркивает агентство, в основе проблемы лежит тот факт, что деньги хедж-фондов поступают от спекулятивных операций. Они не служат той же цели, что и традиционные энергетические компании, которые покупают газ от имени клиентов или продают продукцию, полученную от активов. Ожидания более холодной зимы и задержки с реализацией проектов по сжижению природного газа подорвали уверенность в том, что 2025 г. ознаменует увеличение поставок и ослабит нестабильность в Европе. Быстрое истощение запасов газа и надвигающееся прекращение поставок из России через Украину усилили опасения потребителей и инвесторов.

Как подчеркивают эксперты, волатильность в итоге снизится, как только на рынок поступит новая волна поставок СПГ. Но есть риск, что в ближайшее время это окажет серьезное влияние на экономику региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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