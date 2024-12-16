Bloomberg: влияние хедж-фондов на газовом рынке может спровоцировать спад
Хедж-фонды хлынули на газовый рынок Европы после начала энергетического кризиса. Их влияние на рынок стало очень большим – волатильность возросла в разы, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова экспертов.
Целый ряд хедж-фондов в последние годы увеличили вложения в газовый рынок и в совокупности заработали миллиарды долларов на своих товарных предприятиях. В целом, сектор приближается к концу 2024 г. с рекордными объемами позиций, но из-за истощения ликвидности, когда участники начинают закрывать свои счета, на конец года преобладают высокие ставки, угрожающие вызвать еще большую волатильность на хрупком рынке, пишет издание.
Как подчеркивает агентство, в основе проблемы лежит тот факт, что деньги хедж-фондов поступают от спекулятивных операций. Они не служат той же цели, что и традиционные энергетические компании, которые покупают газ от имени клиентов или продают продукцию, полученную от активов. Ожидания более холодной зимы и задержки с реализацией проектов по сжижению природного газа подорвали уверенность в том, что 2025 г. ознаменует увеличение поставок и ослабит нестабильность в Европе. Быстрое истощение запасов газа и надвигающееся прекращение поставок из России через Украину усилили опасения потребителей и инвесторов.
Как подчеркивают эксперты, волатильность в итоге снизится, как только на рынок поступит новая волна поставок СПГ. Но есть риск, что в ближайшее время это окажет серьезное влияние на экономику региона.