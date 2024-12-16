Bloomberg: влияние хедж-фондов на газовом рынке может спровоцировать спад

Как подчеркивает агентство, в основе проблемы лежит тот факт, что деньги хедж-фондов поступают от спекулятивных операций. Они не служат той же цели, что и традиционные энергетические компании, которые покупают газ от имени клиентов или продают продукцию, полученную от активов. Ожидания более холодной зимы и задержки с реализацией проектов по сжижению природного газа подорвали уверенность в том, что 2025 г. ознаменует увеличение поставок и ослабит нестабильность в Европе. Быстрое истощение запасов газа и надвигающееся прекращение поставок из России через Украину усилили опасения потребителей и инвесторов.