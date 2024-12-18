Брокер «Атон» начнет взимать комиссию за ведение счета до 100 000 рублей

По информации издания, изменения затронут пользователей тарифа «Первый». Вознаграждение брокера составит 500 руб. ежемесячно, оно будет начисляться в последний рабочий день месяца и списываться во второй торговый день следующего месяца с рублевого остатка. «Атон» объяснил введение новой комиссии необходимостью оптимизировать затраты на обслуживание малоактивных счетов и сохранить высокое качество сервиса.