Американские фондовые индексы падают после решения ФРС по ставке

Индекс технологической Nasdaq снизился более чем на 3,5%, S&P 500 – почти на 3%, Dow Jones потерял 2,5%. Фондовые рынки просто «переваривают» информацию от ФРС и пересматривают свои взгляды на то, насколько регулятор собирается снизить ставкe в будущем, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов. В своем заявлении ФРС отмечала, что снижает ставку? несмотря на отсутствие соответствия целевому показателю инфляции в 2%. Инвесторы обеспокоены, что новая экономическая политика Дональда Трампа может привести к росту цен и тогда у ФРС не останется аргументов в пользу повторного снижения ставки, отмечает Reuters.