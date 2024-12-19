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Американские фондовые индексы падают после решения ФРС по ставке

Ведомости

Американские фондовые индексы падают на фоне заявления главы Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор) Джерома Пауэлла о планах снижать ставку более медленными темпами в 2025 г. По словам Пауэлла, регулятор ожидает всего два понижения ставки в следующем году.

Индекс технологической Nasdaq снизился более чем на 3,5%, S&P 500 – почти на 3%, Dow Jones потерял 2,5%. Фондовые рынки просто «переваривают» информацию от ФРС и пересматривают свои взгляды на то, насколько регулятор собирается снизить ставкe в будущем, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов. В своем заявлении ФРС отмечала, что снижает ставку? несмотря на отсутствие соответствия целевому показателю инфляции в 2%. Инвесторы обеспокоены, что новая экономическая политика Дональда Трампа может привести к росту цен и тогда у ФРС не останется аргументов в пользу повторного снижения ставки, отмечает Reuters.

Несмотря на реакцию рынка, индекс Dow Jones в годовом выражении вырос почти на 15%, в то время как S&P вырос примерно на 26%, а Nasdaq подскочил почти на 33%, во многом благодаря технологическим компаниям и энтузиазму вокруг искусственного интеллекта, отмечает агентство, подчеркивая, что нынешняя реакция инвесторов может быть краткосрочной.

18 декабря ФРС понизила ставку третий раз подряд. Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при это уровень безработицы вырос, но не до критической отметки.

ФРС также прогнозировал ухудшение ситуации с инфляцией в 2025 г. На конец 2024 г. инфляция составит 2,4%, отметил регулятор, добавив, что в следующем году ожидает инфляцию на уровне 2,5%. Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 2,5%, тогда как в сентябре ожидалось 2%. На 2025 г. этот показатель запланирован на уровне 2,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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