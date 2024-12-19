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Брокер «Т-инвестиции» возобновляет торги частью заблокированных ценных бумаг

Ведомости

В «Т-инвестициях» возобновили торговлю некоторыми заблокированными в НРД акциями. Об этом сообщил брокер в своем Telegram-канале.

К ним относятся NVIDIA, AT&T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и другие. Их список будет расширяться, пояснили в компании. Представитель брокера сообщил «Ведомостям», что всего сегодня возобновлены внебиржевые торги 107 бумаг популярных компаний, которые были приостановлены в июне 2024 г. Также на внебиржевом рынке доступны 20 фондов FINEX, которые торговались и до этого. «Торги всеми этими активами осуществляются за рубли», – уточнил представитель.

«Т-инвестиции» планируют расширять перечень заблокированных бумаг, доступных на внебиржевом рынке, а также запустить торги бумагами, заблокированными в СПБ.

Как отметили «Т-инвестиции», продажу акций могут осуществлять все клиенты, а покупать – только квалифицированные инвесторы. Торги будут происходить ежедневно по будням с 10:00 до 23:50 мск, добавили в компании.

25 марта процесс выкупа заблокированных иностранных бумаг официально начался: брокер «Инвестиционная палата», которого власти выбрали организатором торгов. При этом тогда в поддержке брокера «Тинькофф инвестиции» сообщали, что на тот момент не было возможности подать заявку на выкуп замороженных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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