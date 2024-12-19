Брокер «Т-инвестиции» возобновляет торги частью заблокированных ценных бумаг

К ним относятся NVIDIA, AT&T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и другие. Их список будет расширяться, пояснили в компании. Представитель брокера сообщил «Ведомостям», что всего сегодня возобновлены внебиржевые торги 107 бумаг популярных компаний, которые были приостановлены в июне 2024 г. Также на внебиржевом рынке доступны 20 фондов FINEX, которые торговались и до этого. «Торги всеми этими активами осуществляются за рубли», – уточнил представитель.