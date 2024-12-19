Брокер «Т-инвестиции» возобновляет торги частью заблокированных ценных бумаг
В «Т-инвестициях» возобновили торговлю некоторыми заблокированными в НРД акциями. Об этом сообщил брокер в своем Telegram-канале.
К ним относятся NVIDIA, AT&T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и другие. Их список будет расширяться, пояснили в компании. Представитель брокера сообщил «Ведомостям», что всего сегодня возобновлены внебиржевые торги 107 бумаг популярных компаний, которые были приостановлены в июне 2024 г. Также на внебиржевом рынке доступны 20 фондов FINEX, которые торговались и до этого. «Торги всеми этими активами осуществляются за рубли», – уточнил представитель.
«Т-инвестиции» планируют расширять перечень заблокированных бумаг, доступных на внебиржевом рынке, а также запустить торги бумагами, заблокированными в СПБ.
Как отметили «Т-инвестиции», продажу акций могут осуществлять все клиенты, а покупать – только квалифицированные инвесторы. Торги будут происходить ежедневно по будням с 10:00 до 23:50 мск, добавили в компании.
25 марта процесс выкупа заблокированных иностранных бумаг официально начался: брокер «Инвестиционная палата», которого власти выбрали организатором торгов. При этом тогда в поддержке брокера «Тинькофф инвестиции» сообщали, что на тот момент не было возможности подать заявку на выкуп замороженных активов.