«Моторика» привлекла 100 млн рублей от венчурного фонда для подготовки к IPO

4 сентября генеральный директор компании Андрей Давидюк подтвердил планы на IPO в 2026 г. По словам Давидюка, в 2023 г. состоялось дебютное размещение облигаций, с октября 2023 г. облигации компании торгуются на Московской бирже. Также глава компании напомнил, что до осени 2023 г. «Моторика» производила только протезы рук. Затем, согласно новой стратегии, компания стала мультипродуктовой, сфокусированной на рынке ассистивных технологий и устройств.