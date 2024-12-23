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«Моторика» привлекла 100 млн рублей от венчурного фонда для подготовки к IPO

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Московский венчурный фонд предоставит финансирование в размере 100 млн руб. производителю бионических протезов «Моторика», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Срок составит два года.

Процентная ставка для компании «Моторика» составит половину ключевой ставки Центробанка, которая на 23 декабря составляет 21%, но не будет ниже 10%. Эти средства будут использованы для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO), запланированному на 2026 г.

«Моторика», производитель механических и бионических протезов, была зарегистрирована в 2015 г. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании за 2023 г. составила 1,8 млрд руб., а чистая прибыль – 635 млн руб. Полностью компания принадлежит МК «ООО "Хомо ауктус"», акционерами которой являются несколько физических лиц и организации.

4 сентября генеральный директор компании Андрей Давидюк подтвердил планы на IPO в 2026 г. По словам Давидюка, в 2023 г. состоялось дебютное размещение облигаций, с октября 2023 г. облигации компании торгуются на Московской бирже. Также глава компании напомнил, что до осени 2023 г. «Моторика» производила только протезы рук. Затем, согласно новой стратегии, компания стала мультипродуктовой, сфокусированной на рынке ассистивных технологий и устройств.

«Моторика» уже анонсировала проведение IPO в 2026 г. РБК 24 июля писал, что компания также объявила о привлечении инвестиций в размере 900 млн руб. Средства пойдут на создание цифровой экосистемы для пользователей устройств «Моторики» и партнеров, развитие сервисных услуг, а также слияния и поглощения.

26 июля руководитель направления по работе с инвесторами «Моторики» Валерия Казанкова рассказала, что IPO позволит привлечь финансовые ресурсы для расширения бизнеса, разработки продуктов и технологий. Кроме того, публичное размещение увеличит узнаваемость компании, что поспособствует укреплению бренда и увеличению клиентской базы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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