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Брокер «Т-инвестиции» запустил торги платиной и палладием

Ведомости

Брокер «Т-инвестиции» запустил торги драгоценными металлами: платиной и палладием. Для покупки 1 грамма драгметаллов нужно около 3000 руб., говорится в сообщении профучастника.

По сообщению брокера, торги и расчеты проводятся в рублях. «Сделки доступны всем инвесторам, торги новыми инструментами будут проходить с 10:00 до 19:00 мск», – отмечают в «Т-инвестияциях», добавляя, что специалисты «Норникеля» (который принадлежит бизнесмену Владимиру Потанину, ему же принадлежат 35% холдинга «Т-технологии»), недавно выпустили свой прогноз о перспективах рынка этих металлов. По итогам 2024 г. ожидается небольшое падение спроса и производства, тогда как в следующем году рынок должен стать «сбалансированным».

21 октября Мосбиржа начала торги платиной и палладием в рублях. Профессиональным участникам рынка и их клиентам стали доступны операции купли-продажи платины (PLT/RUB) и палладия (PLD/RUB) в российских рублях за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM), а также инструменты своп. Поставка драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга.

Крупнейший российский производитель и экспортер платины и палладия – «Норникель» Потанина. В 2023 г. компания снизила выпуск палладия на 4% до 2,7 млн тройских унций (около 84 т), производство платины выросло на 2% до 664 000 унций (около 20 т). Компания объяснила разноплановую динамику изменением соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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