Брокер «Т-инвестиции» запустил торги платиной и палладием
Брокер «Т-инвестиции» запустил торги драгоценными металлами: платиной и палладием. Для покупки 1 грамма драгметаллов нужно около 3000 руб., говорится в сообщении профучастника.
По сообщению брокера, торги и расчеты проводятся в рублях. «Сделки доступны всем инвесторам, торги новыми инструментами будут проходить с 10:00 до 19:00 мск», – отмечают в «Т-инвестияциях», добавляя, что специалисты «Норникеля» (который принадлежит бизнесмену Владимиру Потанину, ему же принадлежат 35% холдинга «Т-технологии»), недавно выпустили свой прогноз о перспективах рынка этих металлов. По итогам 2024 г. ожидается небольшое падение спроса и производства, тогда как в следующем году рынок должен стать «сбалансированным».
21 октября Мосбиржа начала торги платиной и палладием в рублях. Профессиональным участникам рынка и их клиентам стали доступны операции купли-продажи платины (PLT/RUB) и палладия (PLD/RUB) в российских рублях за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM), а также инструменты своп. Поставка драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга.
Крупнейший российский производитель и экспортер платины и палладия – «Норникель» Потанина. В 2023 г. компания снизила выпуск палладия на 4% до 2,7 млн тройских унций (около 84 т), производство платины выросло на 2% до 664 000 унций (около 20 т). Компания объяснила разноплановую динамику изменением соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья.