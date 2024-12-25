Брокер «Т-инвестиции» запустил торги платиной и палладием

По сообщению брокера, торги и расчеты проводятся в рублях. «Сделки доступны всем инвесторам, торги новыми инструментами будут проходить с 10:00 до 19:00 мск», – отмечают в «Т-инвестияциях», добавляя, что специалисты «Норникеля» (который принадлежит бизнесмену Владимиру Потанину, ему же принадлежат 35% холдинга «Т-технологии»), недавно выпустили свой прогноз о перспективах рынка этих металлов. По итогам 2024 г. ожидается небольшое падение спроса и производства, тогда как в следующем году рынок должен стать «сбалансированным».